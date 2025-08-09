【40・50代】なんか老け見え（泣）→ 立体感、爆誕！「ハイライトボブ」で若見え♡

髪のボリュームが減ってきた、なんとなく老けて見える……。そんな40・50代の悩みに寄り添ってくれるのが「ハイライトボブ」。ベースのボブに動きや光が加わって、自然な立体感や抜け感を演出してくれます。派手になりすぎず大人にフィットする仕上がりもポイント。今回は人気美容師さんのInstagram投稿から、印象チェンジにぴったりなスタイルをご紹介します。

さりげない色の重なりで柔らかな印象に

ブラウンベースの切りっぱなしボブに、グレーの淡めハイライトを施したスタイルです。ベースとのコントラストが控えめなぶん、色の重なりがナチュラルに映え、柔らかな立体感を演出してくれます。毛先のラインは残しつつも、のっぺり見えを避けたい人におすすめ。強すぎない色味が、大人の肌にもなじみやすい仕上がりです。

ふんわり巻きでハイライトが映える軽やかボブ

ゴムでまとめられる長さを残したハイライトボブ。ピンクベージュ系のカラーに、やや太めの筋感を重ねることで、ナチュラルな陰影が生まれています。外ハネベースのスタイルにハチ上だけふんわり内巻きにセットすれば、メリハリのある印象に。

タイトなのに重く見えないハイライトで魅せるミニボブ

アゴラインでぱつっと整えたミニボブに、グレーのハイライトをプラス。グレーのまろやかさが効いているため、強すぎずやわらかなムードが感じられます。タイトに仕上げたフォルムが色のニュアンスを引き立てて、どこかモードな雰囲気もプラスしてくれます。

軽やかさをまとえる明るめグレージュの外ハネボブ

軽やかさと立体感を両立した外ハネボブ。グレージュ系のベースに繊細なハイライトをなじませて、控えめながらも奥行きのある仕上がりに。トップには細かな毛束感と自然な毛流れをつけ、軽やかさを演出しています。レイヤーを入れることで、まとまりはキープしつつも抜け感のある印象に。上品で涼しげなムードが、今の季節にもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@takumi.loom様、@acco.mama様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里