ローランドの名機がミニチュアになって登場　可動する鍵盤、リアルなツマミやボタンまで高い再現度に注目

ローランドは、バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン®」の「1/12 SCALE MINIATURE SERIES」とコラボレーションを行うことを発表した。ギター・アンプ「JC-120」「Blues Cube Artist 212」、リズムマシン「TR-808」、シンセサイザー「JUPITER-X」を1/12スケールで再現した『Roland Miniature Collection』（全4種）が登場し、8月7日17:00よりオンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」にて予約販売が開始される。

【写真】『Roland Miniature Collection』（全4種）商品画像

バンダイの「1/12 SCALE MINIATURE SERIES」は、楽器を中心にさまざまなアイテムを1/12スケールで再現したガシャポンのミニチュアシリーズ。今回のコラボでは、ローランドの歴代名機をミニチュア化し、緻密に再現した。「JC-120」「Blues Cube Artist 212」のアンプ2種は裏面までリアルに再現。「JUPITER-X」の鍵盤は可動、伝説のリズムマシン「TR-808」はリアパネルの細かいボタンやツマミまでリアルに再現している。

また、ローランドの直営店 「Roland Store Tokyo」でも、『Roland Miniature Collection』をガシャポン自販機にて販売する予定だ。販売開始時期などの詳細は、後日Roland Store Tokyoの公式SNSおよびホームページにて案内される。