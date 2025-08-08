スヌーピーをモチーフにした「OJAGA DESIGN」のハンドメイドレザーがカラフルでかわいい！使うほどに愛着の増す革小物を手に入れよう
伝統工芸品やこだわりのハンドクラフトアイテムなどのものづくりに携わるブランドとタッグを組み、オリジナルの企画アイテムを提供する「株式会社ヒキダシ」。同社が手掛けたハンドメイドレザーブランド「OJAGA DESIGN(オジャガデザイン)」が手掛ける「PEANUTS(ピーナッツ)」モチーフのレザーアイテムコレクションが登場した。
【画像】コラボアイテムをもっと見る
「OJAGA DESIGN」は、東京都立川市に工房を構えるレザーブランド。革の染色から裁断、手縫いによる縫製まで一貫して手がける、メイドインジャパンのハンドメイドブランドだ。今回の「PEANUTS」とのコラボレーションでは、コミック誕生75周年を祝い、「OJAGA DESIGN」ならではのカラフルな色使いと、ハンドステッチによる温もりのある風合いを生かした計11点をラインナップ。
細やかな手作業で作られる「キーホルダー」は、スヌーピーの変装姿の「JOE COOL」と「FLYING ACE」(各4840円)に加えて、野球姿の「BASEBALL SNOOPY」「BASEBALL CHARLIE BROWN」(各4840円)、さらには寝そべるスヌーピーがかわいい75周年ロゴデザインの「[75YEARS]Brown」「[75YEARS]White」(各4620円)の全6種。ほどよいボリューム感で、手のひらにしっくりとなじむのが魅力。バッグの中でもすぐに見つけられそうな存在感がある。
交通系ICカードなどを収納するのにぴったりの「カードケース」(各1万3750円)は、「ASTRONAUT」「JOE COOL」の2種類。レザーには珍しい色を取り入れ、「PEANUTS」のポップな世界観を見事に表現している。
ダブルファスナーの「ミニウォレット」(各1万7600円)は、にカードホルダーとポケット、キーリングと、ミニマムな機能を備えたミニ財布。デザインは「LUCY ＆ SCHROEDER」と、「CHARLIE BROWN ＆ SNOOPY」の2種類。キャッシュレス派におすすめのアイテムだ。
三つ折りタイプの「ショートウォレット[SLEEPING SNOOPY]」(3万7400円)は、札入れに小銭入れ、カードポケットに加えて、ストラップコードやキーホルダーを取り付けられるDカン付き。寝そべるスヌーピーとウッドストックの愛らしさはもちろんのこと、小さなバッグにも収まるコンパクトなスタイルもうれしい。
以上のアイテムは、2025年8月8日(金)よりオンラインストア「ヒキダシストア」にて販売スタート。2025年8月15日(金)からは、「Peanuts LIFE ＆ TIMES」の西宮阪急店、神戸阪急店にて店頭販売が始まる。手作業で作り上げられた貴重なアイテムで、ギフトにもうってつけ。「PEANUTS」を愛し、良いものを長く愛用したいという人にこそ手に入れてもらいたい「OJAGA DESIGN」のコラボアイテムをぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
