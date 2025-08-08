視認性が上がるといいなぁ。

最大36時間持つバッテリーや、スキューバーダイビングのダイブコンピューターとしても使えるApple Watch Ultra。この秋約2年ぶりの新型モデルとして、Apple Watch Ultra 3が登場すると予想されています。

待望の新型Apple Watch Ultra、もうこの秋にも発表なのかも⁉︎

正直なところ、Apple Watch Ultraに関しては、「初代と2世代目で劇的な違いがあるか？」と聞かれたら、答えはノーな気がしますが、待望の第3世代はディスプレイサイズがわずかに大きくなる可能性が出てきました。

Ultra 2に比べて少し大きい？

MacRumorsが伝えた情報によると、現在開発者向けに配信されているiOS 26の最新ベータ版には、どの現行モデルにも該当しない謎の解像度のApple Watchの画像が含まれていたとのことです。

新たに見つかったApple Watchの解像度は「422×514」、Apple Watch Ultra 2の「410×502」よりわずかに大きいことから、Apple Watch Ultra 3の本体サイズはこれまでと変わらないものの、ベゼルが薄くなることでディスプレイサイズが大きくなるかもしれないとMacRumorsは予想しています。

アスリート向けモデルのApple Watch Ultraは、ハイキングや水泳、サイクリングといった場面でも活躍します。細かいワークアウトデータを頻繁にチェックしたいユーザーからすると、画面のサイズアップは歓迎されるような気がします。

Apple Watch Ultra 3はほかにも衛星通信機能や5Gサポート、（Apple Watch Series 10から導入された）より速い高速充電や新しい広角OLEDディスプレイ採用といったアップデートが予想されています。

