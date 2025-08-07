11時の日経平均は330円高の4万1125円、ＳＢＧが52.67円押し上げ 11時の日経平均は330円高の4万1125円、ＳＢＧが52.67円押し上げ

7日11時現在の日経平均株価は前日比330.91円（0.81％）高の4万1125.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1145、値下がりは431、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を52.67円押し上げている。次いでファストリ <9983>が39.71円、ＴＤＫ <6762>が38.75円、エムスリー <2413>が31.44円、コナミＧ <9766>が26.84円と続く。



マイナス寄与度は66.35円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が17.56円、ホンダ <7267>が3.55円、ディスコ <6146>が3.24円、花王 <4452>が3.01円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は保険で、以下、小売、その他製品、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には海運、精密機器、繊維が並んでいる。



※11時0分4秒時点



