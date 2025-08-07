25歳女性落語家、原因不明のうつ病のため活動休止を発表「嘘の元気を見せている自分が嫌になってきてしまい…」
落語家の笑福亭喬明（しょうふくてい・きょうめい／25）が6日、自身のXを更新し、活動休止することを発表した。
【画像あり】25歳女性落語家・笑福亭喬明、原因不明のうつ病のため活動休止を発表＜報告全文＞
喬明は、文書を投稿し、「突然の発表になり申し訳ないのですが、私、笑福亭喬明は2025年8月5日より、しばらくの間お休みをいただくことになりました」と報告。「去年の12月頃から心身ともに変化があり、うつ病と診断されました。原因は自分でもまだよくわかっていません」とその理由を説明した。
「ただ、落語をするのが嫌になった、辞めたい、そういうことでは全くありません」と続け「いつも応援してくださる皆様に、嘘の元気を見せている自分、皆様に100%の私が出せない事が嫌になってきてしまい、師匠をはじめ、松竹芸能や家族で話し合いをした結果お休みをいただくことになりました」と決断するまでの苦しい胸の内を明かした。
今後については「これが1週間なのか、1ヶ月なのか、1年なのか。それはわかりませんが、焦らずゆっくり、私のペースでお仕事を再開させていただこうと思います」とし、「いつもたくさんの応援ありがとうございます。これからもこんな私ですが、よろしくお願いいたします」と結んだ。
喬明は、2000年8月4日生まれ、大阪府出身。21年3月に入門。師匠は笑福亭喬介。
