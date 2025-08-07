秋まで使える！東海エリア花火カレンダー【2025年版】
夏になると、各地で続々と開催される花火大会。本記事では、2025年に東海エリアで開催される花火大会を一部ご紹介！数あるなかから行きたい大会のスケジュールを早めにチェックして、夏の計画をしよう。
【写真で見る】東海エリア花火カレンダー【2025年版】
※本記事は『東海ウォーカー2025夏』を転載し、編集したものです。
■「第79回海の日名古屋みなと祭花火大会」/ 名古屋・名古屋港
毎年多くの来場者でにぎわう、名古屋港の夏の風物詩。毎年恒例の10号玉の大玉連続やスターマインをはじめ、今年は「みなと祭フィナーレ大スターマイン」で祭りの最後を締めくくる。
日時：7月21日19時30分〜20時10分
※雨天決行、荒天時は中止
会場：名古屋港ガーデンふ頭一帯(名古屋市港区港町)
※路上や無人での場所取り禁止
玉数：約3000発
駐車場：なし
問い合わせ：052-654-7894(海の日名古屋みなと祭協賛会事務局)
■「豊橋祇園祭花火大会」/愛知・豊橋
手筒花火発祥の吉田神社で行われる例祭。日没前には珍しい昼花火も打ち上がる。
日時：7月19日18時〜21時
※小雨決行、荒天時は7月20日(日)に順延
会場：豊川河畔
玉数：約1万2000発
問い合わせ：0532-54-1484(豊橋観光コンベンション協会)
■「桑名水郷花火大会 2025」/三重・桑名
1934年、伊勢大橋の完成を記念して開催したのが始まり。揖斐川の夜空を華麗に彩る。
日時：7月26日19時30分〜20時30分※荒天時は中止
会場：揖斐川河畔
玉数：約1万発
問い合わせ：0594-41-2222(桑名市観光協会)
■「第57回豊田おいでんまつり花火大会」/愛知・豊田
市民参加型の「豊田おいでんまつり」のフィナーレを飾る花火大会。日本煙火芸術協会作品や、勇ましい手筒花火、ナイアガラ大瀑布など多彩な花火が感動の一夜を演出してくれる。
日時：7月27日19時〜20時40分
※雨天決行、荒天・河川増水時は中止
会場：矢作川河畔
玉数：非公開
駐車場：近隣に民間駐車場(有料)あり※詳細は公式サイトにて要確認
問い合わせ：0565-34-6642(4豊田おいでんまつり実行委員会事務局)
■「伊勢市制施行20周年記念 第73回伊勢神宮奉納全国花火大会」/三重・伊勢
神宮へ花火を奉納する、ほかに類を見ない格式高い大会。日本三大競技花火大会の一角を担い、全国屈指の技術を誇る花火師たちが競演することでも有名。大会中盤には市制20周年を記念し、スターマインの打ち上げも行う。
日時：7月19日19時20分〜21時
※雨天決行、荒天・河川増水時は9月6日(土)に延期。6日(土)も荒天の場合は7日(日)に順延
会場：宮川河畔、度会橋上流
玉数：約9600発
駐車場：臨時駐車場(1区画2000円)あり、詳細は公式サイトを要確認
問い合わせ：0596-21-5542(伊勢市産業観光部観光振興課内)
■「第43回蒲郡まつり納涼花火大会」/愛知・蒲郡
太平洋岸最大級の花火大会として知られる。竹島をバックに打ち上げられる花火は圧巻の美しさ！特に開幕と同時に上がる1尺玉の一斉打ちは、祭りの始まりを告げる名物演出だ。
日時：7月27日19時30分〜21時
※雨天決行、荒天時は未定
会場：竹島ふ頭周辺
玉数：未定
駐車場：あり
問い合わせ：0533-66-1120(蒲郡まつり実行委員会 蒲郡市役所観光まちづくり課内)
■「夏の鳥羽湾毎夜連続花火」/三重・鳥羽
約1カ月間、毎晩20時30分から約5分間開催される鳥羽市の夏の風物詩。各会場では打ち上げ花火や小型連発花火が行われる。
日時：7月26日〜8月19日(火)20時30分から約5分
※小浜湾7月26日〜8月9日(土)、安楽島湾8月10日(日)〜14日(木)、佐田浜8月15日(金)〜19日(火)
※雨天決行・荒天時は中止
場所：三重県鳥羽市 佐田浜・安楽島湾・小浜湾
玉数：各日約100発
問い合わせ：0599-25-5096
■「第3回ぎふ長良川花火大会」/岐阜・岐阜
清流・長良川河畔を舞台に、2023年にスタートした花火大会。大迫力の超ウルトラワイドスターマインやナイアガラ花火、ミュージック花火など、華やかな光と音の共演は一見の価値あり。
日時：8月9日(土)19時30分〜20時40分(予定)
※小雨決行、荒天・河川増水時は8月23日(土)に延期。再延期なし
会場：岐阜市長良川河畔、長良橋下流〜金華橋上流
玉数：約1万発
駐車場：なし
問い合わせ：050-5542-8600(9時〜20時、ぎふ長良川花火大会実行委員会)
■ラグーナテンボス ラグナシア 花火スペクタキュラ「フレイム」/愛知・蒲郡
ナイトプールで楽しめる花火ショー。音、光、水が融合した豪華な演出が見どころだ。
日時：8月10日(日)〜14日(木)20時30分〜
※雨天決行、荒天時は中止
会場：ラグーナテンボス ラグナシア ルナポルトエリア
玉数：非公開
問い合わせ：0570-097117(ラグーナテンボスインフォメーションセンター)
■「下呂温泉花火ミュージカル夏公演」/岐阜・下呂
下呂温泉まつりのフィナーレを飾る花火大会。クラシックやロックなど多彩な音楽に合わせて上がる花火は、まるでライブショーのような迫力。飛騨川の水面に映る光景と温泉街の夜景があいまって、あたりは幻想的な雰囲気に。
日時：8月3日(日)20時〜20時30分
※雨天決行、荒天・河川増水時は8月23日(土)に延期。
会場：下呂大橋周辺ほか
玉数：約1万発
駐車場：約1000台(100円/20分)※一部無料駐車場あり
問い合わせ：0576-25-4711(下呂市総合観光案内所)
■「第77回諏訪湖祭湖上花火大会」/長野・諏訪
諏訪湖で開催される全国屈指の花火大会。水面に映える水上スターマインや、広範囲に打ち上げられる超ワイドスターマインなど、湖上ならではの圧倒的なスケールを誇る演出が目白押し。花火師が技を競う競技花火も注目だ。
日時：8月15日(金)19時〜
※雨天決行、荒天時は中止
会場：諏訪市湖畔公園
玉数：非公開
駐車場：周辺に臨時駐車場あり(有料、予約制)
問い合わせ：0266-52-4141(諏訪湖祭実行委員会事務局 諏訪市役所観光課内)
■「第17回関市民花火大会」/岐阜・関
刀都・関市の夏の風物詩。特大スターマインやミュージック花火の美しさに感動！
日時：8月13日(水)19時30分〜20時20分(予定)
※小雨決行、荒天・河川増水時は8月16日(土)に延期
会場：津保川河畔(稲口橋下流)
玉数：未定
問い合わせ：0575-23-7704(関市役所観光課)
■「2025 熊野大花火大会」/三重・熊野
世界遺産・鬼ヶ城を背景に約1万発の花火が熊野灘を美しく照らす。海上自爆や鬼ヶ城の地形を活かした仕掛け花火が特徴的で、海面に映る光がファンタジック！爆音や爆風を身近に感じながら見る大迫力の花火大会だ。
日時：8月17日(日)19時〜
※雨天決行、荒天・高波時は8月19日(火)、21日(木)、26日(火)、28日(木)に延期
会場：七里御浜海岸
玉数：約1万発
駐車場：臨時駐車場あり
問い合わせ：0597-89-0100(熊野市観光協会)
■「第56回東海まつり花火大会」/愛知・東海
オープニング直後からスターマインや大乱玉が続々と登場。後半からフィナーレにかけては迫力満点の大スターマインが惜しみなく披露される。打ち上げ場所と観覧席が近く、大池に映る美しい花火も見どころの一つ。
日時：8月9日(土)19時20分〜20時30分(予定)
※小雨決行、荒天時は中止
会場：大池公園
玉数：約4000発
問い合わせ：0562-32-5149(東海市観光協会)
■「日本ライン夏まつりロングラン花火」/愛知・犬山
愛知県犬山市と岐阜県各務原市の境を流れる木曽川にて、10日間にわたり各日20時ごろから約10分間開催。ライトアップされた国宝・犬山城を背景に、川に浮かべた小舟からスターマインなど華やかな花火が打ち上がる。
日時：8月1日(金)〜10日(日)20時ごろから約10分
※小雨決行、河川増水時は中止
会場：木曽川河畔(ツインブリッジ下流)
玉数：各日約300発
問い合わせ：0568-61-6000(犬山駅観光案内所)
■まだある！東海の花火大会を日付順にご紹介
■「第37回おがせ池夏まつり花火大会」/岐阜・各務原
日時：7月19日
※小雨決行、荒天時は中止
会場：岐阜県各務原市 おがせ池
玉数：約1500発(予定)
■「第72回 安倍川花火大会」/静岡・静岡
日時：7月19日
※雨天決行、荒天・河川増水時は中止
会場：静岡県静岡市葵区 安倍川河川敷(田町3丁目付近)
玉数：約1万5000発
■「伊賀市市民花火大会」/三重・伊賀
日時：7月20日
※小雨決行、荒天時は7月27日(日)に延期
会場：三重県伊賀市 上野運動公園ロータリー広場
玉数：約1500発
■「第70回鳥羽みなとまつり」/三重・鳥羽
日時：7月25日
※小雨決行、荒天時は7月26日(土)に順延
会場：三重県鳥羽市 鳥羽マリンターミナル周辺
玉数：3333発
■「熱海海上花火大会」/静岡・熱海
日時：7月25日、8月5日、8日(金)、18日(月)、25日(月)、9月15日(祝)、10月13日(祝)、11月3日(祝)、12月7日(日)、12月19日(金)
※雨天決行
会場：静岡県熱海市 熱海湾
玉数：7・8月は各日約5000発、9月〜は各日約3000発
■「諏訪湖サマーナイト花火」/長野・諏訪
日時：7月25日〜8月24日(日)※8月15日(金)を除く
※小雨決行、荒天時は中止
会場：長野県諏訪市 湖畔公園
玉数：各日約500発
■「国府夏まつり」/愛知・豊川
日時：7月26日・27日
※小雨決行
会場：7月26日は愛知県豊川市国府町 大社神社、7月27日は音羽川湖畔
玉数：7月26日は手筒、7月27日は打ち上げ約2000発
■「一つ山ホールディングス(株) presents 第35回豊浜花火大会」/愛知・南知多町
日時：7月26日
※小雨決行、荒天時は7月27日に順延
会場：愛知県南知多郡南知多町 豊浜漁港周辺
玉数：約3500発
■「第52回 恵那納涼水上花火大会」/岐阜・恵那
日時：7月26日
※小雨決行、荒天・河川増水時は8月23日(土)に延期
会場：岐阜県恵那市 恵那峡公園内
玉数：約2000発
■「炎の祭典 第67回 土岐市織部まつり」/岐阜・土岐
日時：7月26日
※小雨決行、荒天時は中止
会場：岐阜県土岐市 土岐川河川敷、浅野河原
玉数：約5000発
■「きほく燈籠祭」/三重・紀北町
日時：7月26日
※荒天時は順延
会場：三重県北牟婁郡紀北町 長島港
玉数：約3000発(予定)
■「第72回津花火大会2025」/三重・津
日時：7月26日
※小雨決行、荒天時は最長7月28日(月)まで順延
会場：三重県津市 阿漕浦海岸
玉数：約5000発
■志摩スペイン村「ムーンライトフィナーレ」/三重・志摩
日時：7月26日〜8月24日(日)
※天候などにより中止、内容変更をする場合あり
会場：三重県志摩市磯部町坂崎 志摩スペイン村内
玉数：各日約140発
■「第72回 福井フェニックス花火」/福井・福井
日時：8月1日
※小雨決行、荒天・河川増水時は8月4日(月)に延期
会場：福井県福井市 足羽川河川敷
玉数：約8000発
■「三好池まつり」/愛知・みよし
日時：8月2日
※小雨決行、荒天時は中止
会場：愛知県みよし市三好町池ノ原地内 三好池
玉数：約1500発
■「飛騨高山市民花火大会」/岐阜・高山
日時：8月2日
※雨天決行、荒天時は8月3日(日)に順延
会場：岐阜県高山市 アルプス展望公園スカイパーク
玉数：未定
■「いびがわの祭り ありがとう花火」/岐阜・揖斐川町
日時：8月2日
※小雨決行、荒天時は8月3日(日)に順延
会場：岐阜県揖斐郡揖斐川町 揖斐川河川敷(前島橋上流)
玉数：約3000発
■「美濃市民花火大会」/岐阜・美濃
日時：8月2日
※雨天決行、荒天時は8月30日(土)に延期
会場：岐阜県美濃市横越 長良川河畔
玉数：未定
■「第68回伊那まつり」/長野・伊那
日時：8月2日
※小雨決行、荒天時は未定
会場：長野県伊那市荒井 通り町
玉数：未定
■「第76回 清水みなと祭り 海上花火大会」/静岡・静岡
日時：8月3日
※雨天決行、荒天時は中止
会場：静岡県静岡市 清水港 日の出埠頭
玉数：約1万発
■「2025 びわ湖大花火大会」/滋賀・大津
日時：8月8日(金)
※小雨決行、荒天・増水時は中止
会場：滋賀県大津市 県営大津港沖水面一帯
玉数：約1万発
■「大迫力！夏の花火ショー 〜音楽×光×炎×花火の競演〜」/愛知・安城
日時：8月9日(土)〜8月17日(日)、23日(土)・24日(日)
※小雨決行、荒天時は中止
会場：愛知県安城市 安城産業文化公園 デンパーク内
玉数：非公開
■宵の明治村「花火競演」/愛知・犬山
日時：8月9日(土)〜8月17日(日)、23日(土)・24日(日)、30日(土)・31日(日)
※小雨決行、荒天時は中止
会場：愛知県犬山市 博物館 明治村
玉数：各日400発
■「第66回美濃源氏七夕まつりみずなみ祈願大花火大会」/岐阜・瑞浪
日時：8月9日(土)
※小雨決行、荒天時は中止予定
会場：岐阜県瑞浪市 総合文化センター前土岐川河原
玉数：約4000発
■「第43回 福井県坂井市三国花火」/福井・坂井
日時：8月11日(祝)
※小雨決行、荒天時は8月12日(火)・13日(水)に順延(予定)
会場：福井県坂井市 三国町宿・米ケ脇三国サンセットビーチ、三国町新保九頭竜川ボートパーク
玉数：約1万5000発
■「ザ・縁日〜ふるさと創生花火〜」/岐阜・恵那
日時：8月13日(水)
※小雨決行、荒天時は8月14日(木)に順延
会場：岐阜県恵那市岩村町 岩邑小学校グラウンド
玉数：約800発
■「第18回安曇野花火」/長野・安曇野
日時：8月14日(木)
※雨天決行、荒天時は中止
会場：長野県安曇野市明科 御宝田遊水池周辺
玉数：約4000発
■「刈谷わんさか祭り2025」花火大会・ドローンショー/愛知・刈谷
日時：8月16日(土)
※雨天決行、荒天時は中止(ドローンショーは雨天・強風時中止)
会場：愛知県刈谷市 刈谷市総合運動公園
玉数：非公開
■「第32回 亀山市関宿納涼花火大会」/三重・亀山
日時：8月23日(土)
※小雨決行、荒天時は8月24日(日)、30日(土)・31日(日)に順延
会場：三重県亀山市関町木崎 鈴鹿川河川敷
玉数：約2000発
■「全国新作花火チャレンジカップ2025」/長野・諏訪
日時：9月6日(土)
※予選：9月6日(土)・13日(土)・20日(土)・27日(土)、決勝：10月26日(日)
※小雨決行、荒天時は順延
会場：長野県諏訪市 湖畔公園前諏訪湖上
玉数：各日400発(予定)
■「せともの祭花火打上」/愛知・瀬戸
日時：9月13日(土)
※小雨決行、荒天時は9月14日(日)に順延
会場：愛知県瀬戸市
玉数：約1000発
■「鈴鹿げんき花火大会」/三重・鈴鹿
日時：9月13日(土)
※雨天決行、荒天時は9月20日(土)・21日(日)に延期
会場：三重県鈴鹿市 白子港緑地公園内砂浜
玉数：約3500発
■「長浜・北びわ湖大花火大会」/滋賀・長浜
日時：9月17日(水)〜19日(金)、10月17日(金)
※荒天時は中止
会場：9月17日(水)〜19日(金) 滋賀県長浜市 豊公園自由広場びわ湖沿岸、10月17日(金) 余呉湖緑地広場
玉数：未定
■「第30回 根尾川花火大会」/岐阜・本巣
日時：10月11日(土)
※小雨決行、荒天・河川増水時は10月12日(日)に順延
会場：岐阜県本巣市 根尾川河畔(薮川橋上流)
玉数：約6000発
■「おん祭MINOKAMO2025 市民花火大会」/岐阜・美濃加茂
日時：10月12日(日)
※小雨決行、荒天時は11月2日(日)に延期
会場：岐阜県美濃加茂市 木曽川緑地ライン公園
玉数：未定
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※掲載している情報は2025年5月27日時点のものです。主催者や施設の都合などでイベントなどが中止・変更となる場合があります。関係各所に事前にお問い合わせのうえ、おでかけください。
