夏になると、各地で続々と開催される花火大会。本記事では、2025年に東海エリアで開催される花火大会を一部ご紹介！数あるなかから行きたい大会のスケジュールを早めにチェックして、夏の計画をしよう。

秋まで使える！東海エリア花火カレンダー【2025年版】


※本記事は『東海ウォーカー2025夏』を転載し、編集したものです。

■「第79回海の日名古屋みなと祭花火大会」/ 名古屋・名古屋港

毎年多くの来場者でにぎわう、名古屋港の夏の風物詩。毎年恒例の10号玉の大玉連続やスターマインをはじめ、今年は「みなと祭フィナーレ大スターマイン」で祭りの最後を締めくくる。

日時：7月21日19時30分〜20時10分

※雨天決行、荒天時は中止

会場：名古屋港ガーデンふ頭一帯(名古屋市港区港町)

※路上や無人での場所取り禁止

玉数：約3000発

駐車場：なし

問い合わせ：052-654-7894(海の日名古屋みなと祭協賛会事務局)

7月21日(祝)開催の「第79回海の日名古屋みなと祭花火大会」。行き帰りは美しい夜景を楽しみながら、あおなみ線稲永駅まで歩くのがおすすめ


■「豊橋祇園祭花火大会」/愛知・豊橋

手筒花火発祥の吉田神社で行われる例祭。日没前には珍しい昼花火も打ち上がる。

日時：7月19日18時〜21時

※小雨決行、荒天時は7月20日(日)に順延

会場：豊川河畔

玉数：約1万2000発

問い合わせ：0532-54-1484(豊橋観光コンベンション協会)

「豊橋祇園祭花火大会」


■「桑名水郷花火大会 2025」/三重・桑名

1934年、伊勢大橋の完成を記念して開催したのが始まり。揖斐川の夜空を華麗に彩る。

日時：7月26日19時30分〜20時30分※荒天時は中止

会場：揖斐川河畔

玉数：約1万発

問い合わせ：0594-41-2222(桑名市観光協会)

「桑名水郷花火大会」


■「第57回豊田おいでんまつり花火大会」/愛知・豊田

市民参加型の「豊田おいでんまつり」のフィナーレを飾る花火大会。日本煙火芸術協会作品や、勇ましい手筒花火、ナイアガラ大瀑布など多彩な花火が感動の一夜を演出してくれる。

日時：7月27日19時〜20時40分

※雨天決行、荒天・河川増水時は中止

会場：矢作川河畔

玉数：非公開

駐車場：近隣に民間駐車場(有料)あり※詳細は公式サイトにて要確認

問い合わせ：0565-34-6642(4豊田おいでんまつり実行委員会事務局)

「第57回豊田おいでんまつり花火大会」


■「伊勢市制施行20周年記念 第73回伊勢神宮奉納全国花火大会」/三重・伊勢

神宮へ花火を奉納する、ほかに類を見ない格式高い大会。日本三大競技花火大会の一角を担い、全国屈指の技術を誇る花火師たちが競演することでも有名。大会中盤には市制20周年を記念し、スターマインの打ち上げも行う。

日時：7月19日19時20分〜21時

※雨天決行、荒天・河川増水時は9月6日(土)に延期。6日(土)も荒天の場合は7日(日)に順延

会場：宮川河畔、度会橋上流

玉数：約9600発

駐車場：臨時駐車場(1区画2000円)あり、詳細は公式サイトを要確認

問い合わせ：0596-21-5542(伊勢市産業観光部観光振興課内)

「伊勢市制施行20周年記念 第73回伊勢神宮奉納全国花火大会」


大会当日は会場付近の堤防上などに屋台の出店も！


■「第43回蒲郡まつり納涼花火大会」/愛知・蒲郡

太平洋岸最大級の花火大会として知られる。竹島をバックに打ち上げられる花火は圧巻の美しさ！特に開幕と同時に上がる1尺玉の一斉打ちは、祭りの始まりを告げる名物演出だ。

日時：7月27日19時30分〜21時

※雨天決行、荒天時は未定

会場：竹島ふ頭周辺

玉数：未定

駐車場：あり

問い合わせ：0533-66-1120(蒲郡まつり実行委員会 蒲郡市役所観光まちづくり課内)

「第43回蒲郡まつり納涼花火大会」


ミュージックスターマインなど演出も多彩


■「夏の鳥羽湾毎夜連続花火」/三重・鳥羽

約1カ月間、毎晩20時30分から約5分間開催される鳥羽市の夏の風物詩。各会場では打ち上げ花火や小型連発花火が行われる。

日時：7月26日〜8月19日(火)20時30分から約5分

※小浜湾7月26日〜8月9日(土)、安楽島湾8月10日(日)〜14日(木)、佐田浜8月15日(金)〜19日(火)

※雨天決行・荒天時は中止

場所：三重県鳥羽市 佐田浜・安楽島湾・小浜湾

玉数：各日約100発

問い合わせ：0599-25-5096

「夏の鳥羽湾毎夜連続花火」


■「第3回ぎふ長良川花火大会」/岐阜・岐阜

清流・長良川河畔を舞台に、2023年にスタートした花火大会。大迫力の超ウルトラワイドスターマインやナイアガラ花火、ミュージック花火など、華やかな光と音の共演は一見の価値あり。

日時：8月9日(土)19時30分〜20時40分(予定)

※小雨決行、荒天・河川増水時は8月23日(土)に延期。再延期なし

会場：岐阜市長良川河畔、長良橋下流〜金華橋上流

玉数：約1万発

駐車場：なし

問い合わせ：050-5542-8600(9時〜20時、ぎふ長良川花火大会実行委員会)

「第3回ぎふ長良川花火大会」


■ラグーナテンボス ラグナシア 花火スペクタキュラ「フレイム」/愛知・蒲郡

ナイトプールで楽しめる花火ショー。音、光、水が融合した豪華な演出が見どころだ。

日時：8月10日(日)〜14日(木)20時30分〜

※雨天決行、荒天時は中止

会場：ラグーナテンボス ラグナシア ルナポルトエリア

玉数：非公開

問い合わせ：0570-097117(ラグーナテンボスインフォメーションセンター)

ラグーナテンボス ラグナシア 花火スペクタキュラ「フレイム」


■「下呂温泉花火ミュージカル夏公演」/岐阜・下呂

下呂温泉まつりのフィナーレを飾る花火大会。クラシックやロックなど多彩な音楽に合わせて上がる花火は、まるでライブショーのような迫力。飛騨川の水面に映る光景と温泉街の夜景があいまって、あたりは幻想的な雰囲気に。

日時：8月3日(日)20時〜20時30分

※雨天決行、荒天・河川増水時は8月23日(土)に延期。

会場：下呂大橋周辺ほか

玉数：約1万発

駐車場：約1000台(100円/20分)※一部無料駐車場あり

問い合わせ：0576-25-4711(下呂市総合観光案内所)

「下呂温泉花火ミュージカル夏公演」


■「第77回諏訪湖祭湖上花火大会」/長野・諏訪

諏訪湖で開催される全国屈指の花火大会。水面に映える水上スターマインや、広範囲に打ち上げられる超ワイドスターマインなど、湖上ならではの圧倒的なスケールを誇る演出が目白押し。花火師が技を競う競技花火も注目だ。

日時：8月15日(金)19時〜

※雨天決行、荒天時は中止

会場：諏訪市湖畔公園

玉数：非公開

駐車場：周辺に臨時駐車場あり(有料、予約制)

問い合わせ：0266-52-4141(諏訪湖祭実行委員会事務局 諏訪市役所観光課内)

「第77回諏訪湖祭湖上花火大会」


■「第17回関市民花火大会」/岐阜・関

刀都・関市の夏の風物詩。特大スターマインやミュージック花火の美しさに感動！

日時：8月13日(水)19時30分〜20時20分(予定)

※小雨決行、荒天・河川増水時は8月16日(土)に延期

会場：津保川河畔(稲口橋下流)

玉数：未定

問い合わせ：0575-23-7704(関市役所観光課)

「関市民花火大会」


■「2025 熊野大花火大会」/三重・熊野

世界遺産・鬼ヶ城を背景に約1万発の花火が熊野灘を美しく照らす。海上自爆や鬼ヶ城の地形を活かした仕掛け花火が特徴的で、海面に映る光がファンタジック！爆音や爆風を身近に感じながら見る大迫力の花火大会だ。

日時：8月17日(日)19時〜

※雨天決行、荒天・高波時は8月19日(火)、21日(木)、26日(火)、28日(木)に延期

会場：七里御浜海岸

玉数：約1万発

駐車場：臨時駐車場あり

問い合わせ：0597-89-0100(熊野市観光協会)

「2025 熊野大花火大会」


■「第56回東海まつり花火大会」/愛知・東海

オープニング直後からスターマインや大乱玉が続々と登場。後半からフィナーレにかけては迫力満点の大スターマインが惜しみなく披露される。打ち上げ場所と観覧席が近く、大池に映る美しい花火も見どころの一つ。

日時：8月9日(土)19時20分〜20時30分(予定)

※小雨決行、荒天時は中止

会場：大池公園

玉数：約4000発

問い合わせ：0562-32-5149(東海市観光協会)

「第56回東海まつり花火大会」


■「日本ライン夏まつりロングラン花火」/愛知・犬山

愛知県犬山市と岐阜県各務原市の境を流れる木曽川にて、10日間にわたり各日20時ごろから約10分間開催。ライトアップされた国宝・犬山城を背景に、川に浮かべた小舟からスターマインなど華やかな花火が打ち上がる。

日時：8月1日(金)〜10日(日)20時ごろから約10分

※小雨決行、河川増水時は中止

会場：木曽川河畔(ツインブリッジ下流)

玉数：各日約300発

問い合わせ：0568-61-6000(犬山駅観光案内所)

「日本ライン夏まつりロングラン花火」


■まだある！東海の花火大会を日付順にご紹介

■「第37回おがせ池夏まつり花火大会」/岐阜・各務原

日時：7月19日

※小雨決行、荒天時は中止

会場：岐阜県各務原市 おがせ池

玉数：約1500発(予定)

■「第72回 安倍川花火大会」/静岡・静岡

日時：7月19日

※雨天決行、荒天・河川増水時は中止

会場：静岡県静岡市葵区 安倍川河川敷(田町3丁目付近)

玉数：約1万5000発

■「伊賀市市民花火大会」/三重・伊賀

日時：7月20日

※小雨決行、荒天時は7月27日(日)に延期

会場：三重県伊賀市 上野運動公園ロータリー広場

玉数：約1500発

■「第70回鳥羽みなとまつり」/三重・鳥羽

日時：7月25日

※小雨決行、荒天時は7月26日(土)に順延

会場：三重県鳥羽市 鳥羽マリンターミナル周辺

玉数：3333発

■「熱海海上花火大会」/静岡・熱海

日時：7月25日、8月5日、8日(金)、18日(月)、25日(月)、9月15日(祝)、10月13日(祝)、11月3日(祝)、12月7日(日)、12月19日(金)

※雨天決行

会場：静岡県熱海市 熱海湾

玉数：7・8月は各日約5000発、9月〜は各日約3000発

■「諏訪湖サマーナイト花火」/長野・諏訪

日時：7月25日〜8月24日(日)※8月15日(金)を除く

※小雨決行、荒天時は中止

会場：長野県諏訪市 湖畔公園

玉数：各日約500発

■「国府夏まつり」/愛知・豊川

日時：7月26日・27日

※小雨決行

会場：7月26日は愛知県豊川市国府町 大社神社、7月27日は音羽川湖畔

玉数：7月26日は手筒、7月27日は打ち上げ約2000発

■「一つ山ホールディングス(株) presents 第35回豊浜花火大会」/愛知・南知多町

日時：7月26日

※小雨決行、荒天時は7月27日に順延

会場：愛知県南知多郡南知多町 豊浜漁港周辺

玉数：約3500発

■「第52回 恵那納涼水上花火大会」/岐阜・恵那

日時：7月26日

※小雨決行、荒天・河川増水時は8月23日(土)に延期

会場：岐阜県恵那市 恵那峡公園内

玉数：約2000発

■「炎の祭典 第67回 土岐市織部まつり」/岐阜・土岐

日時：7月26日

※小雨決行、荒天時は中止

会場：岐阜県土岐市 土岐川河川敷、浅野河原

玉数：約5000発

■「きほく燈籠祭」/三重・紀北町

日時：7月26日

※荒天時は順延

会場：三重県北牟婁郡紀北町 長島港

玉数：約3000発(予定)

■「第72回津花火大会2025」/三重・津

日時：7月26日

※小雨決行、荒天時は最長7月28日(月)まで順延

会場：三重県津市 阿漕浦海岸

玉数：約5000発

■志摩スペイン村「ムーンライトフィナーレ」/三重・志摩

日時：7月26日〜8月24日(日)

※天候などにより中止、内容変更をする場合あり

会場：三重県志摩市磯部町坂崎 志摩スペイン村内

玉数：各日約140発

■「第72回 福井フェニックス花火」/福井・福井

日時：8月1日

※小雨決行、荒天・河川増水時は8月4日(月)に延期

会場：福井県福井市 足羽川河川敷

玉数：約8000発

■「三好池まつり」/愛知・みよし

日時：8月2日

※小雨決行、荒天時は中止

会場：愛知県みよし市三好町池ノ原地内 三好池

玉数：約1500発

■「飛騨高山市民花火大会」/岐阜・高山

日時：8月2日

※雨天決行、荒天時は8月3日(日)に順延

会場：岐阜県高山市 アルプス展望公園スカイパーク

玉数：未定

■「いびがわの祭り ありがとう花火」/岐阜・揖斐川町

日時：8月2日

※小雨決行、荒天時は8月3日(日)に順延

会場：岐阜県揖斐郡揖斐川町 揖斐川河川敷(前島橋上流)

玉数：約3000発

■「美濃市民花火大会」/岐阜・美濃

日時：8月2日

※雨天決行、荒天時は8月30日(土)に延期

会場：岐阜県美濃市横越 長良川河畔

玉数：未定

■「第68回伊那まつり」/長野・伊那

日時：8月2日

※小雨決行、荒天時は未定

会場：長野県伊那市荒井 通り町

玉数：未定

■「第76回 清水みなと祭り 海上花火大会」/静岡・静岡

日時：8月3日

※雨天決行、荒天時は中止

会場：静岡県静岡市 清水港 日の出埠頭

玉数：約1万発

■「2025 びわ湖大花火大会」/滋賀・大津

日時：8月8日(金)

※小雨決行、荒天・増水時は中止

会場：滋賀県大津市 県営大津港沖水面一帯

玉数：約1万発

■「大迫力！夏の花火ショー 〜音楽×光×炎×花火の競演〜」/愛知・安城

日時：8月9日(土)〜8月17日(日)、23日(土)・24日(日)

※小雨決行、荒天時は中止

会場：愛知県安城市 安城産業文化公園 デンパーク内

玉数：非公開

■宵の明治村「花火競演」/愛知・犬山

日時：8月9日(土)〜8月17日(日)、23日(土)・24日(日)、30日(土)・31日(日)

※小雨決行、荒天時は中止

会場：愛知県犬山市 博物館 明治村

玉数：各日400発

■「第66回美濃源氏七夕まつりみずなみ祈願大花火大会」/岐阜・瑞浪

日時：8月9日(土)

※小雨決行、荒天時は中止予定

会場：岐阜県瑞浪市 総合文化センター前土岐川河原

玉数：約4000発

■「第43回 福井県坂井市三国花火」/福井・坂井

日時：8月11日(祝)

※小雨決行、荒天時は8月12日(火)・13日(水)に順延(予定)

会場：福井県坂井市 三国町宿・米ケ脇三国サンセットビーチ、三国町新保九頭竜川ボートパーク

玉数：約1万5000発

■「ザ・縁日〜ふるさと創生花火〜」/岐阜・恵那

日時：8月13日(水)

※小雨決行、荒天時は8月14日(木)に順延

会場：岐阜県恵那市岩村町 岩邑小学校グラウンド

玉数：約800発

■「第18回安曇野花火」/長野・安曇野

日時：8月14日(木)

※雨天決行、荒天時は中止

会場：長野県安曇野市明科 御宝田遊水池周辺

玉数：約4000発

■「刈谷わんさか祭り2025」花火大会・ドローンショー/愛知・刈谷

日時：8月16日(土)

※雨天決行、荒天時は中止(ドローンショーは雨天・強風時中止)

会場：愛知県刈谷市 刈谷市総合運動公園

玉数：非公開

■「第32回 亀山市関宿納涼花火大会」/三重・亀山

日時：8月23日(土)

※小雨決行、荒天時は8月24日(日)、30日(土)・31日(日)に順延

会場：三重県亀山市関町木崎 鈴鹿川河川敷

玉数：約2000発

■「全国新作花火チャレンジカップ2025」/長野・諏訪

日時：9月6日(土)

※予選：9月6日(土)・13日(土)・20日(土)・27日(土)、決勝：10月26日(日)

※小雨決行、荒天時は順延

会場：長野県諏訪市 湖畔公園前諏訪湖上

玉数：各日400発(予定)

■「せともの祭花火打上」/愛知・瀬戸

日時：9月13日(土)

※小雨決行、荒天時は9月14日(日)に順延

会場：愛知県瀬戸市

玉数：約1000発

■「鈴鹿げんき花火大会」/三重・鈴鹿

日時：9月13日(土)

※雨天決行、荒天時は9月20日(土)・21日(日)に延期

会場：三重県鈴鹿市 白子港緑地公園内砂浜

玉数：約3500発

■「長浜・北びわ湖大花火大会」/滋賀・長浜

日時：9月17日(水)〜19日(金)、10月17日(金)

※荒天時は中止

会場：9月17日(水)〜19日(金) 滋賀県長浜市 豊公園自由広場びわ湖沿岸、10月17日(金) 余呉湖緑地広場

玉数：未定

■「第30回 根尾川花火大会」/岐阜・本巣

日時：10月11日(土)

※小雨決行、荒天・河川増水時は10月12日(日)に順延

会場：岐阜県本巣市 根尾川河畔(薮川橋上流)

玉数：約6000発

■「おん祭MINOKAMO2025 市民花火大会」/岐阜・美濃加茂

日時：10月12日(日)

※小雨決行、荒天時は11月2日(日)に延期

会場：岐阜県美濃加茂市 木曽川緑地ライン公園

玉数：未定

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

※掲載している情報は2025年5月27日時点のものです。主催者や施設の都合などでイベントなどが中止・変更となる場合があります。関係各所に事前にお問い合わせのうえ、おでかけください。