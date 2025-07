レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートが、期間限定イベント「レゴランド(R) でハロウィンパーティー」を開催。

“キッズ仮装の聖地”は、好きなお菓子がもらえる大人気コンテンツがバージョンアップするほか、映える写真が撮れるスポットや限定グッズなども多数登場します!

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「レゴランド(R) でハロウィンパーティー」

開催期間:2025年10月3日(金)〜11月3日(月・祝)

料金:無料(一部有料コンテンツを含む)※パーク入場料金は別途要

会場:レゴランド(R) ・ ジャパン イベントエリア他

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R) ・ジャパン・リゾートが、“キッズ仮装の聖地”をテーマにした「レゴランド(R) でハロウィンパーティー」を開催。

6つのスペシャルコンテンツやハロウィン限定グッズ、スイーツ・フードも多数用意された特別なハロウィンスポットになります☆

毎年仮装して楽しむ子どもたちで賑わうレゴランド(R) ・ジャパン・リゾートのハロウィンシーズンは「映える写真がたくさん撮れる!」と、子どもたちと家族に大人気の季節。

2025年はレゴランド(R)・ジャパン・リゾート全体がさらに進化し、約2,400平米の広大なイベントエリアが、ハロウィン一色に染まります。

人気のレゴ(R)ブロックのプールをはじめ、5種類のお菓子を選ぶ「キャンディ・ハント」や、ハロウィン限定の「スペシャル・ミニフィギュア・トレード」を実施。

仮装ダンスパーティーを一緒に楽しめる「 みんなでとってもファンタスティックダンス!」も登場します!

かわいく仮装した子どもたちが夢中になって楽しめる多彩なコンテンツは、レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートならでは☆

“キッズ仮装の聖地”として、日本の真ん中“名古屋”の特別なハロウィンスポットを満喫できるイベントです!

選んだお菓子をゲット「キャンディ・ハント」

ハロウィンといえば、子どもたちに“お菓子”が配られるイベント。

イベントエリアで、好きなお菓子を選ぶ人気コンテンツ「キャンディ・ハント」が、2025年はバージョンアップして登場します☆

エントランスでもらえる参加用紙を手に、お菓子プールに設けられた5つのゾーンから、それぞれ1つずつ好きなものを選択。

5つのゾーンはそれぞれ「レ」「ゴ」「ラ」「ン」「ド」となっています!

ハロウィン期間限定パーツをゲット「スペシャル・ミニフィギュア・トレード」

期間:

前半 2025年10月3日(金)〜10月19日(日)

後半 2025年10月20日(月)〜11月3日(月・祝)

※期間の前半・後半でスペシャルパーツを切り替え予定(無くなり次第終了)

対象者:ミニフィギュアをお持ちの方ならどなたでも ※参加用紙をお持ちの方/1人1日1回まで

内容:ハロウィン限定ミニフィギュア、各日数量限定で用意

自分のミニフィギュアと、レゴレナ(従業員)がネームプレートに付けているミニフィギュアを交換する「ミニフィギュア・トレード」がハロウィン仕様に!

イベント期間中は専用カートにて、ハロウィン限定の特別なミニフィギュアとトレードできます☆

仮装パーティーで一緒に踊るハロウィン・スペシャルショー「みんなでとってもファンタスティックダンス!」

開催回数:ショースケジュールを確認ください

会場:イベントエリア

※予告なく中止または演出内容を一部変更する場合があります

イベントエリアのメインステージでは、ハロウィン限定スペシャルショーを実施。

2025年のハロウィンは、バンパイアが開催する仮装ダンスパーティーをテーマにした、「みんなでとってもファンタスティックダンス!」を楽しめます。

“心に残った1人”として憧れのバンパイアに認めてもらいたい「スケルトンガイ」や、お宝が欲しい「ルーシー・バ―ド」と一緒に踊る、仮装ダンスパーティー。

ダンスはすべてが自由で、すべてが正解と、ファンタスティックな参加型ショーです!

作って飾って、ハロウィンを盛り上げる「ブロック・プレイエリア」

会場:イベントエリア

イベントエリアにはレゴ(R) ブロックを活用した、夢中になって遊べるハロウィンコンテンツが盛りだくさん☆

2025年は大きなブロックプールから自分でパンプキンを組み立てて、好きなところに飾り、イベントエリアをみんなで彩る体験が可能です。

また、モンスターの顔をレゴ(R)ブロックで作るモザイクビルド「モンスター・ピクチャー」など、レゴランド(R)・ジャパンならではの体験も用意されています!

思い出の家族写真をたくさん残せる「ハロウィン・フォトスポット」

2025年のハロウィン装飾は、イベントエリアに大集結。

パンプキンと一緒に撮影ができるフォトスポットが新たに登場し、どこを撮っても“映える”写真やムービーを、思い出とともに持ち帰れます☆

その他、エントランス先には約6.2万個のレゴ(R) デュプロ(R) ブロックを使用した、高さ1.4m・幅2.3m「ジャイアントパンプキン」が登場。

日本の都市や名所を1,000万個以上のレゴ(R) ブロックで再現した「ミニランド」は所々にハロウィンの装飾を施し、この季節だけの風景になっています!

この季節だけの4Dシネマ「モンスター・パーティからの大脱出」

内容:4Dムービー(約15分)鑑賞

定員:500人

会場:レゴ(R)・ シティエリア「パレス・シネマ」

※上映時間については来場日当日のショースケジュールを確認ください

水(雨)や風など、まるで映画の中に入り込んだ気分になれる、臨場感と仕掛けたっぷりの4Dシネマ「モンスター・パーティからの大脱出」

期間限定の4Dシネマでは、仮装をして、モンスター限定のパーティに忍び込んだ子どもたちのストーリーが展開されます!

パーティー楽しんだのも束の間、人間だとバレてしまう子どもたち。

子どもたちはモンスター・パーティから無事逃げ出せるのか、スリリングな物語を楽しめます☆

ハロウィン限定スイーツ&フード

イベント期間中、ハロウィンらしいメニューや季節を感じるお料理が登場。

キッズセットの注文でもらえるペーパーハットや、キッチンカーで2,500円以上購入するとプレゼントされる限定ファクトリーブロックも用意されます。

ジャック・オー・ランタンのパンプキンティラミス

価格:800円(税込)

販売店舗:ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー

「ジャック・オー・ランタンのパンプキンティラミス」は、かぼちゃを使用したハロウィンらしいスイーツ。

ティラミスの上にトッピングしたクッキーもかぼちゃ仕様になっています!

モンスターカップケーキ プレーン/チョコ

プレーン イメージ

価格:800円(税込)

販売店舗:ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー

1つ目が“キュート”なモンスター仕立てのカップデザートは、プレーンとチョコをラインナップ。

カップ内にはスポンジとお芋のクリームが入っており、上にドーナツを添えています☆

牛すき月見きしめんと季節のごはん

価格:2,700円(税込)

販売店舗:彩(いろどり)和食レストラン

牛肉やごぼう天、卵をトッピングした、お月見グルメのフードメニュー。

季節のご飯として、山菜栗ごはんもセットになっています。

おばけのふんわりタマゴのオムライスセット 〜チキンクリーム〜

価格:2,800円(税込)

販売店舗:ナイト・テーブル・レストラン

おばけのデザインが入った、ハロウィン限定の特製オムライス。

2025年はホワイトクリームソースを使ったバージョンです!

ご当地パスタ あんかけパスタ ビッグエビフライセット

価格:2,800円(税込)

販売店舗:ナイト・テーブル・レストラン

※プリマハムの香薫あらびきポークロングウインナーを使用

名古屋名物のあんかけパスタに、エビフライと香薫ウインナーをトッピング。

ナイト・テーブル・レストランでの、レアなパスタ料理です。

トリック オア トリート スペシャルドリンク・オレンジ

価格:600円(税込)

販売店舗:オアシス・スナック

※コカ·コーラ社のミニッツメイド オレンジを使用

ストロベリーソースとオレンジジュースを使用した、期間限定のドリンクメニュー。

ゴーストのチョコレートや注射器をイメージしたソーススポイトが、ハロウィン感満載です☆

トリック オア トリート スペシャルドリンク・スプライト

価格:700円(税込)

販売店舗:オアシス・スナック

※コカ·コーラ社のスプライトを使用

ストロベリーソースとスプライトを使用したドリンクも登場。

ゴーストのチョコレートや注射器をイメージしたソーススポイトで、ハロウィン気分を高めています!

「ハロウィンペーパーハット」プレゼント

各レストランでキッズセットを注文されたお子さんに、ペーパーハットをプレゼント。

ハロウィンらしいデザインで、イベントの気分を盛り上げてくれるグッズです☆

仮装にプラスしても楽しいペーパーハットと共に、レゴランド(R)・ジャパンのハロウィンを存分に楽しめます!

「ハロウィン限定ファクトリーブロック」プレゼント

イベントエリアのキッチンカーでは、「ハロウィン限定ファクトリーブロック」をプレゼント。

2,500円のお買い上げごとに1つ、限定ファクトリーブロックがもらえます☆

ハロウィン限定グッズ「カラフルパンプキン」

販売期間:2025年10月3日(金)〜11月3日(月・祝)

価格:2,000円(税込)

カラー:全6色

内容:選べるレゴ(R) ミニキット(全20種以上)、ハロウィン限定ファクトリーブロック各1個付き

販売店舗:ビッグ・ショップ、アーティファクト・ショップ、キング・マーケット、イベントエリア他

特典:公式サイトからの事前購入で500円引き

※限定ファクトリーブロックの配布は、なくなり次第終了

※年間パスポート(プレミアム/スタンダード)をお持ちの方は、当日でも500円引きで購入できます

※誕生日月の20%割引は利用できません

「カラフルパンプキン」は、目・鼻・口が蓄光インキで光り、レゴランド(R)・ジャパンでカラフルなハロウィンを楽しむ限定グッズ。

6色から好きなカラーが選べます!

また、2025年はパークで遊びやすいよう、ストラップタイプにバージョンアップしました。

「カラフルパンプキン」の中には、20種類以上から選べる「レゴ(R) ミニキット」1個と

「ハロウィン限定ファクトリーブロック」1個が入っています☆

ホテル限定カラー

期間中、レゴランド(R)・ジャパン・ホテルに宿泊すると、ホテル限定カラーの「カラフルパンプキン」を、1部屋につき1個プレゼント。

宿泊者限定で、追加購入もできる特別カラーのグッズです!

※レゴ(R)ミニキット、限定ファクトリーブロックは含まれません

好きなお菓子をもらえる大人気コンテンツがバージョンアップした、2025年の“キッズ仮装の聖地”。

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートの「レゴランド(R) でハロウィンパーティー」は、2025年10月3日〜11月3日まで開催です!

