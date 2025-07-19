¡ã¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ä´ü´Ö¸ÂÄê¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙºÇ¿·VR¥é¥¤¥É¤ÇÂç¶½Ê³
²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¸½ºß¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Ìó1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤º£²ÆÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëºÇ¿·VR¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖSPY¡ßFAMILY XR¥é¥¤¥É ¡Á¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡£¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤âËþºÜ¤Î¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
360ÅÙ¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤ëVR±ÇÁü¤È¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖSPY¡ßFAMILY XR¥é¥¤¥É ¡Á¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¤Ï¡¢¶ËÈëÇ¤Ì³¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿·¿Í¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ¡¢ÈëÌ©ÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ì³¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢Íê¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤ÎÌÌ¡¹¡£¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤ëÁ°¤Î±ÇÁü¤Î±é½Ð¤â¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¨¿ÈÄ¹À©¸Â¤Ï122cm°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
VR¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶ÂÎ¸³¡ª¡¡²ÚÎï¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ÇÅ¨¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥¤¥É¤È¥è¥ë¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀè²ó¤ê¤Ç»¡ÃÎ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ä¥Ü¥ó¥É¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤Ç½ÎÏ¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÆ¨Áö·à¤ä¶õÃæ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥Õ¥ï¥Ã¤ÈÉâ¤¯¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥É¤Î´¶³Ð¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ãÃ£¤È°ì½ï¤ËËÜÅö¤ËÇ¤Ì³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¶ÛÇ÷¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÂç¶½Ê³¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡¡¾è¤ëÁ°¤ÏÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥Ë¥ãÃ£¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤¬»Ä¤»¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ä¥í¥¤¥É¡¢¥è¥ë¡¢¥Ü¥ó¥É¤Î»Ñ¤â¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Ë¥ãÃ£¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ä¡¢¥¤¡¼¥Ç¥ó¹»¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¡ÖSPY¡ßFAMILY XR¥é¥¤¥É ¡¦¥Õ¥©¥È¡¦¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÄ¹À©¸Â¤ÇVR¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ã¡ª¡×¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É
¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×²£¤Î¥Õ¡¼¥É¥«¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ü¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥¹¥µ¥ó¥Ç¡¼ ¡Á¥Ð¥Ë¥é¥Á¥ç¥³¡Á¡×¤Ï½ë¤¤²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤¿¤Ó¤ËÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Î¡Ö¤¨¤Ã¤Ø¤ó¡ª¡×¤Êµ¤Ê¬¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥Æ¥é¤Î¥Á¥å¥ê¥È¥¹¤È¡¢¥È¥Ë¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡Ö¤¬¡¼¤ó¡ª¡×¤Êµ¤Ê¬¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Á¥å¥ê¥È¥¹¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å¤µ¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤Î¾ÊýÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡ª¡¡¡Ê¢¨Ì£¤ÏÆ±¤¸¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼Ì£¤Ç¤¹¡Ë
¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¡¦¥°¥ê¥ë¡×¤Ç¤â¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ã¡ª¡×¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥¼¥ê¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ô¡¼¥Á¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥½¡¼¥À¡×¡¢¥Ü¥ó¥É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ü¥ó¥É¤Î¤â¤Õ¤â¤Õ¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎµÙ·Æ¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
USJ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÏGETÉ¬»ê¡ª
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹²£¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤Ï¡¢¥é¥¤¥É¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤³¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£ÀÐ¾ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾²¤äÂç¤¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢Å·°æ¤Ë¤Ï²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥È¤¬¤¤é¤á¤¡¢»Ò¤É¤â¤â¥Þ¥Þ¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¸ª¾è¤»¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¡£ÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ü¥ó¥É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²¼¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥ÉÉôÊ¬¤ò¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¸ªÉ³¤ËÄÌ¤·¤ÆÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ä¥Ü¥ó¥É¤¬¸ª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÂ·¤¤¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò²ÈÂ²¤Ç¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
©±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILY À½ºî°Ñ°÷²ñ
TM © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢¨¾¦ÉÊ¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²Á³Ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦ÊÔ½¸Éô