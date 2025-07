Ä®Ãæ²ÚÀìÌç²È¤¬Áª¤Ö¡£Åìµþ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ù¤­¡Öñ­»Ò¡×10Áª

東京で食べるべき餃子はこれ。町中華専門家の曾茂さんが選ぶおすすめの店を、厳選してご紹介します。

薄皮、厚皮、鉄板餃子、ジャンボ餃子etc…。都内だけでも星の数ほど種類がある餃子。今回は町中華専門家の曾茂さんに、東京で餃子を食べるならここ、というおすすめのお店を教えていただきました。あなた好みの餃子が、きっと見つかる!

1. 您好(幡ケ谷)

「水餃子」 出典:マッシュグルメさん

粗めに切った肩ロースは噛むほどにうまみがにじみ出て、粗切り野菜の甘さと食感がそれを引き立てる。職人が手で延ばした皮はモチモチ、小麦の香りまでおいしい。焼き、水、揚げの3種が揃い、しかも焼きと水は包み方まで変えるという芸の細かさ。某有名グルメアワード常連の実力は、食べる側にも試される。

2. ファイト餃子(巣鴨)

「焼き餃子」 出典:kintetsuさん

<店舗情報>◆您好住所 : 東京都渋谷区西原2-27-4 升本酒店 2FTEL : 03-3465-0747

「ホワイト餃子」の暖簾分け店。厚めの俵形、揚げ焼きにした皮はまるで香ばしいパンのよう。ラードのうまみをまとったパリもちボディに、野菜たっぷりの餡が優しく寄り添う。

たっぷりラー油を付けるのもおすすめ。持ち帰りはオーブントースターで焼き直せば、カリッと感が蘇る。いやぁ、やっぱりコレだよ。

3. 餃子の王さま(浅草)

「王さまの餃子」 出典:Harry Callahanさん

<店舗情報>◆ファイト餃子住所 : 東京都豊島区巣鴨4-23-6TEL : 03-3917-6261

浅草で最初に焼き餃子を出したという、歴史ある専門店。名物の野菜餃子は、薄皮がパリッと香ばしく、小ぶりで何個でもいける軽やかさ。肉餃子やスープ餃子も揃い、食べ比べできるのもうれしい。長年通う常連も、初めての観光客も、一口食べれば笑顔に。まさに「餃子の王さま」。

4. 亀戸餃子(亀戸)

「餃子」1皿5個 出典:YamaNe79さん

<店舗情報>◆餃子の王さま住所 : 東京都台東区浅草1-30-8TEL : 03-3841-2552

一度は試してほしい「わんこ餃子」の注文スタイル。メニューは餃子とドリンクだけ。ご飯も一品もない、潔すぎるメニューにしびれる。着席するとまずは自動で1皿、あとは空いたタイミングで「おかわりどうしますか?」と店員さんから声がかかる。薄皮パリッと、中はジューシー。野菜多めで軽やか、一口サイズで手が止まらない。味変は和からしでピリッと。気づけば5〜6皿は当たり前。

5. PAIRON(飯田橋)

「白龍餃子」 写真:お店から

「黒龍餃子」 写真:お店から

<店舗情報>◆亀戸餃子 本店住所 : 東京都江東区亀戸5-3-4TEL : 03-3681-8854

台湾の裏路地に迷い込んだかのような屋台風の空間で味わうのは、手延べでもちもちの厚皮餃子。焼きでも水でも蒸しでも、噛めばもちっ。「白龍」はシナモン香る肉汁爆弾、「黒龍」は丸ごとニンニクのパンチ力。どちらも一筋縄ではいかないクセ者だが、気づけば虜になる深い味わい。

6. 赤坂萊萊(赤坂)

「焼餃子」 出典:pateknautilus40さん

<店舗情報>◆PAIRON 飯田橋本店住所 : 東京都新宿区新小川町8-32TEL : 050-5595-4463

焼き餃子の系譜を語るなら、ここは外せない。大ぶりの餃子は皮がもっちりパリッと、粗挽き餡からは肉と野菜のうまみ汁がジュワッ。味つけは力強く、タレなしでも余裕のうまさ。酢コショウ発祥の地とも言われ、名物女将が絶妙な配合で仕上げてくれる。老舗の風格と人情の味、自信を持って薦めたい。

7. 一圓(上石神井)

「ジャンボ餃子」5個 出典:akatsubameさん

<店舗情報>◆赤坂萊萊住所 : 東京都港区赤坂8-7-4TEL : 03-3408-4805

大きさ12cm、重さ100g超え。もはや主食級の迫力ながら、ひとつひとつ丁寧に手作り。熱々スープと粉を練り上げた皮は驚くほどモッチモチ。ザクザク野菜と肉汁が溢れる餡は、意外にも軽やかでぺろりといける。大きいけれど油っこくない、そのギャップにやられる女性客も多い。でかくて、うまい。

8. TaiKouRou JIYUGAOKA(自由が丘)

「焼ギョーザ」 出典:ミトミえもんさん

<店舗情報>◆一圓 上石神井店住所 : 東京都練馬区 上石神井1丁目5-8TEL : 03-3928-8933

大きさ12cm級のジャンボ餃子に、提供時にビビる客多数。厚めの皮は底がパリッ、裏はむっちり、もちもちの三重奏。肉汁たっぷりの餡は野菜の粒感も楽しく、食べごたえ十分。レトロ感ただようアジアンダイニングの店内で、ワイワイ頬張るのがちょうどいい。でかいのに、不思議と重くない。

9. 歓迎 本店(蒲田)

「羽根付き焼き餃子」「豚肉水餃子」 写真:お店から

<店舗情報>◆TaiKouRou JIYUGAOKA住所 : 東京都世田谷区奥沢6-31-17TEL : 050-5869-9006

蒲田餃子御三家の一角を担う実力派。軽やかな薄羽根がパリッと香ばしく、焼き加減は絶妙。餡は肉汁たっぷりで、豚と鶏に白菜や干し大根、ニラ、漢方スープまで仕込まれた奥深さ。ニンニク不使用で後味さっぱり。羽根付餃子を楽しみたければまずはココ。

10. 鉄なべ餃子なかよし(南阿佐ケ谷)

「鉄なべ餃子」3人前 出典:うどんが主食さん

<店舗情報>◆歓迎 本店住所 : 東京都大田区蒲田5-13-26 大田区生活センター 1FTEL : 050-5600-1123

博多の名店で修業を積んだ店主。本場仕込みの一口鉄なべ餃子が、熱々のまま鉄鍋ごと登場する。外はカリッ、中はもっちり。香ばしい焼き色に食欲が刺激される。餡は野菜多めで軽やか、何個でもいける優しさ。柚子胡椒&酢醤油で味変も自在。さっぱりうまい、なのに満足感はしっかり。

<店舗情報>◆鉄なべ餃子なかよし住所 : 東京都杉並区梅里2-40-16 ビラージュ白井ビルTEL : 03-3318-2316

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

教えてくれた人

曾 茂(そう しげる)

「肉汁水餃子 餃包 六本木交差点」を経営する株式会社アールキューブ代表。幼い頃から両親が町中華を営んでおり、これまで訪れた町中華は1,000店以上。日本テレビ『行列のできる相談所』に町中華専門家として出演。28万人超えのYouTubeチャンネル『Gyoza Quest 毎日餃子TV』で全国の飲食店を紹介。

文:曾 茂、食べログマガジン編集部

The post 町中華専門家が選ぶ。東京で食べるべき「餃子」10選 first appeared on 食べログマガジン.