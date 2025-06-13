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Graphite Caught: First Forensic Confirmation of Paragon¡Çs iOS Mercenary Spyware Finds Journalists Targeted - The Citizen Lab
Spyware from US-backed Israeli firm targets European journalists | AP News
https://apnews.com/article/spyware-italy-paragon-meloni-pegasus-f36dd32106f44398ee24001317ccf2bb
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