「REGZA」と「AQUOS」、どっち選ぶ？ 4Kテレビ人気ランキングTOP10 2025/5/28
「BCNランキング」2025年5月12日〜18日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
4位 VIERA
TV-50W90A（パナソニック）
5位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
6位 43v型 4K液晶テレビ
43A6K（Hisense）
7位 REGZA
65E350M（TVS REGZA）
8位 VIERA
TV-43W90A（パナソニック）
9位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
10位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
4位 VIERA
TV-50W90A（パナソニック）
5位 REGZA
6位 43v型 4K液晶テレビ
43A6K（Hisense）
7位 REGZA
65E350M（TVS REGZA）
8位 VIERA
TV-43W90A（パナソニック）
9位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
10位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。