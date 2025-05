東京駅発着で、「ムーミンバレーパーク」と「メッツァビレッジ」に直行するバスツアーが運行中。

遠方からの来園やアクセスが不安な方にも便利な移動手段です。

東京駅発着 ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ直通バスツアー

価格

片道運賃:1,440円〜1,600円(中学生以上ひとりあたりの運賃)

1デーパスセット券(バス往復+1デーパス)

大人 6,200円 中高生 3,500円 こども(4歳〜小学生) 2,200円

東京駅発着

発着地:東京駅(八重洲中央口)

行き(往路):東京駅 発 9時30分 / ムーミンバレーパーク 着 11時00分

帰り(復路):ムーミンバレーパーク 発 17時00分 / 東京駅 着 18時50分

運行日:主に土日祝日

所要時間(目安):行き 約90分 / 帰り 約1時間50分

目的地:『ムーミンバレーパーク』/『メッツァビレッジ』

予約方法:公式サイトで事前予約

運行会社例:はとバス等

乗車特典:車内にて『ムーミン谷のなかまたち シーズン1』vol.2上映、メッツァビレッジで使えるクーポンブック進呈

バスデザイン:ムーミンたちが描かれたラッピングバスで運行

東京駅(八重洲南口8番)から埼玉県飯能市の『ムーミンバレーパーク』と『メッツァビレッジ』へ、乗り換えなしでアクセスできる直通バスツアー。

ムーミンやその仲間たちがデザインされたラッピングバスが目印です。

座席でゆったりと過ごしながら現地まで移動できるため、家族やグループでの利用にもおすすめ☆

バス車内では『ムーミン谷のなかまたち シーズン1』vol.2が上映され、メッツァビレッジで使えるクーポンブックの進呈もあります。

バスツアーには入園チケット付きのプランも用意されており、発着時間は東京駅9時30分発/ムーミンバレーパーク11時00分着、帰りはムーミンバレーパーク17時00分発/東京駅18時50分着となっています。

運行日や料金、特典内容は時期やプランによって異なるため、公式サイトでの事前確認と予約が必要です。

東京駅発着のバスツアーは、移動の負担を減らし快適に『ムーミンバレーパーク』と『メッツァビレッジ』を楽しめる便利なサービス。

家族や友人とのおでかけにもぴったり☆

東京駅発着!ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ直通バスツアーの紹介でした。

