人気作品のフィギュアやぬいぐるみ、日用雑貨など、豊富なグッズを展開するセガプライズ。

今回は2025年5月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「呪術廻戦 Luminasta “虎杖悠仁”黒閃」を紹介します!

セガプライズ「呪術廻戦 Luminasta “虎杖悠仁”黒閃」

登場時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約18×15.5cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ『呪術廻戦』より、「黒閃」を繰り出す「虎杖悠仁」のフィギュアがセガプライズに登場。

迫力あるシーンの切り取り、”Luminasta(ルミナスタ)”シリーズならではの造形で立体化されています!

拳に追随する呪力と、その勢いでなびく衣装・髪の毛をリアルに表現。

青い呪力から赤黒い稲妻へと変化するエフェクトは、クリアパーツ+グラデーション塗装の組み合わせで再現されています。

作中のイメージそのままに立体化したフィギュアは、見応えある出来映え。

さまざまな角度から鑑賞したり、他のフィギュアと組み合わせて飾ったりと、楽しみ方が広がります!

勢いを感じるポーズを再現しているので、臨場感あるフィギュア。

服や体へのダメージ表現も細かく作り込まれています。

戦闘の激しさが感じられる、造形へのこだわりが詰まったプライズです!

「虎杖悠仁」が「黒閃」を繰り出す姿を立体化した、ディティールにまでこだわりが光るフィギュア。

セガプライズの「呪術廻戦 Luminasta “虎杖悠仁”黒閃」は、2025年5月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 変化するエフェクトの様子もリアルに再現!セガプライズ「呪術廻戦 Luminasta “虎杖悠仁”黒閃」 appeared first on Dtimes.