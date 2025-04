バトラー不在の第3戦を制したウォリアーズ「全員がステップアップしたことが大きかった」

4月27日(現地時間26日、日付は以下同)。ウェスタン・カンファレンス第2シードのヒューストン・ロケッツと、第7シードのゴールデンステイト・ウォリアーズによる「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンド第3戦が、ウォリアーズのホーム、チェイス・センターで開催された。

ウォリアーズは24日の第2戦で骨盤打撲のため負傷退場したジミー・バトラーが、MRI検査の結果、臀部深部筋の打撲と確認されて欠場。試合開始から3ポイントシュートがなかなか決まらず、13投中成功2本と不発で、前半途中には13点を追う劣勢に。

だがステフィン・カリーのショットを皮切りにウォリアーズが反撃。カリーとバディ・ヒールドの長距離砲が決まり、ドレイモンド・グリーンの3ポイントプレー、カリーとヒールドのショットも決まって3点差(46-49)に縮めて試合を折り返す。

試合はアウェーのロケッツが48分間のうち34分10秒にわたってリードを保持し、同点6度、リードチェンジ18度を数える激戦となるなか、ホームのウォリアーズが最終クォーター残り5分を切ってリードを広げて抜け出し、104-93で制した。

Set it up for the W@chase || Play of the Game pic.twitter.com/tY64WaKG8q

- Golden State Warriors (@warriors) April 27, 2025