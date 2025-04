社会性を身に付け、自信に繋げていけるような時間を提供！Ciel Starチアダンススクール

Ciel Starチアダンススクールは、2025年5月1日(木)に調布市に新規校舎を開校し、新規生徒を募集します。

Ciel Starチアダンススクール

代表 : 相原 優衣

事業内容 : チアダンススクール

また体験レッスンを2025年5月1日(木)・5月8日(木)に開催します。

■スクール特長

【身体を動かす楽しいチアダンスレッスン】

キッズ向けのチアダンスを通じて、子どもたちが身体を動かす楽しさを体感できるようなプログラムを用意。

社会性を身に付け、自信に繋げていけるような時間を提供します。

【やり抜く力を育てるサポート】

ダンスの練習を通じて「やり抜く力」を身に付け、受験や将来の社会生活においても役立つ集中力や継続力を養います。

何を習わせるのが最適かお悩みの親御様におすすめです。

【基礎から学べる本格的チアダンス】

ダンスばかりでなかなか基礎を身につけられるスクールは多くはありません。

基礎をすっ飛ばしてのスキルアップは不可能!基礎みっちりのレッスンで確実なスキルアップを目指します!

【一人ひとりに寄り添う指導】

合わせることを重視する競技のため、チームワークやリーダーシップ、社会性を育むことができます。

一人ひとりに寄り添った指導で、良い方向へと導いていく力を身に着けます。

■代表 相原 優衣 プロフィール

4歳よりバレエや新体操に親しみ、高校生の時にチアダンスに出会う。

千葉市立稲毛高等学校ダンスドリル部「IRIS」に2013年から2015年まで所属。

その後は「Songleading & Dance Family」や「mellow」で活動を行う。

2021年に開催された「IASF世界大会」では見事優勝を勝ち取る。

現在は2024年に自身が設立した「Ciel Starチアダンススクール」3校舎にて週22クラス、60名以上の生徒の指導を行う。

■Ciel Starチアダンススクール調布つつじが丘校 概要

名称 : Ciel Starチアダンススクール調布つつじが丘校

所在地 : 東京都調布市菊野台1-32-34 土屋ビル2階 スタジオ ラヴィ

アクセス : 京王線 つつじヶ丘駅

体験レッスン日: 2025年5月1日(木)・5月8日(木) ※体験料無料

体験申込はお問い合わせフォームもしくは公式LINEより受け付けています。

レッスン時間 : 16:00〜16:50 リトルキッズクラス(3歳〜小学2年生)

17:00〜18:00 ジュニアクラス(小学3年生〜)

※年齢は目安です。

経験者はジュニアクラスとなります。

