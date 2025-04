Netflixは、2025年春の注目アニメ作品を発表。冲方丁×荒川弘×肥塚正史×WIT STUDIOによるSFアニメ「ムーンライズ」と、人気ゲームが原作の「Devil May Cry」を独占配信するほか、「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第1クール」や劇場アニメ『ベルサイユのばら』、「ウマ娘 シンデレラグレイ」などを順次配信開始する。

Netflixシリーズ「ムーンライズ」

4月10日より独占配信

Netflixシリーズの「ムーンライズ」は、4月10日より独占配信。

「PSYCHO-PASS サイコパス」などの脚本を務めた小説家・脚本家の冲方丁が原作、「鋼の錬金術師」などで知られるマンガ家・荒川弘がキャラクター原案を手掛け、WIT STUDIOが制作する完全新作SFアニメーション。

舞台はAI〈サピエンティア〉によって支配される近未来。汚染物や犯罪者を月へ送り平和を維持する地球と、貧困にあえぐ月……。平和に暮らす“地球の住民”と、地球からの解放を企てる“月のレジスタンスたち”の戦いを描く。

Netflixシリーズ「Devil May Cry」

4月3日より独占配信

カプコンの大ヒットゲームシリーズ「Devil May Cry」が、アニメーション化。

製作総指揮は、アニメ「悪魔城ドラキュラ -キャッスルヴァニア-」などを手掛けたアディ・シャンカルが、制作は韓国のスタジオミールが担当する。

半人半魔のデビルハンター・ダンテが巨大な剣と二丁拳銃を操り,悪魔に関連する事件を解決していく。日本語吹き替え版はゲームシリーズ同様、ダンテを森川智之が演じる。

「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第1クール」

4月5日より毎週土曜日

最新エピソード独占配信

(C)大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報第参課

「炎炎ノ消防隊 参ノ章」は、「ソウルイーター」の大久保篤が原作、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズのdavid productionが手掛ける灼熱のダークバトルファンタジーの最終章。“人体発火現象”の謎を解明し、人類を炎の恐怖から救い出す森羅日下部(シンラ)ら、特殊消防隊の活躍を描く。

「柱」を巡る激戦や〝地下(ネザー)〟調査作戦を経て、世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。彼らの最終決戦が開幕する。

劇場アニメ「ベルサイユのばら」

4月30日より独占配信

(C)池田理代子プロダクション/ベルサイユのばら製作委員会

革命期のフランスに生きる人々の愛と人生を鮮やかに描いた、池田理代子による不朽の名作「ベルサイユのばら」の劇場アニメ版が、4月30日より独占配信スタート。

18世紀後半のフランス・ベルサイユ。将軍家の跡取りで“息子”として育てられた男装の麗人オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェたちは、激動の時代に翻弄されながらも、それぞれの人生を懸命に生き抜いていく。

「真・侍伝 YAIBA」

4月5日より毎週土曜日

最新エピソード最速配信

(C)青山剛昌/小学館/真・侍伝YAIBA製作委員会

4月5日から配信の「真・侍伝 YAIBA」は、約30年前に完結した青山剛昌のもうひとつの名作「YAIBA」を原作とした、新作アニメ。制作はWIT STUDIOが担当する。

真のサムライを目指す少年・黒鉄刃が伝説の魔剣「風神剣」を手にし、対となる「雷神剣」を持つ鬼丸猛を倒すため、様々な相手と激戦を繰り広げる。刃役は、コナンの高山みなみが担当。

「TO BE HERO X」

4月7日より毎週月曜日

最新エピソード最速配信

(C)bilibili/BeDream, Aniplex

「TO BE HERO X」は、bilibiliとアニプレックスの共同製作によるオリジナルアニメーション。

人々からの“信頼値”によってヒーローランキングが変動する世界を舞台に、10人の個性的なヒーローたちがそれぞれの価値観と信念で戦いを繰り広げていく。10人のヒーローを演じるのは、宮野真守、花澤香菜、内山昂輝、中村悠一、松岡禎丞、佐倉綾音、水瀬いのり、山寺宏一、島粼信長、花江夏樹など、超豪華声優陣。

「ウマ娘 シンデレラグレイ」

4月6日より毎週日曜日

最新エピソード最速配信

(C)久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介/集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

「ウマ娘 シンデレラグレイ」は、競走馬を擬人化したクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」発のオグリキャップを主人公としたスピンオフアニメ。

寂れた地方にあるカサマツトレセン学園に、オグリキャップが入学。その圧倒的な走りは、あらゆる常識を覆していくのだった……!

「WIND BREAKER Season2」

4月7日より毎週月曜日

最新エピソード配信

(C)にいさとる・講談社/WIND BREAKER Project

4月7日からは「WIND BREAKER Season2」が配信スタート。

超不良校として名高い、風鈴(ふうりん)高校の“てっぺん”を獲るため、転校してきた桜遥。しかし、現在の風鈴高校は“防風鈴”(ボウフウリン)と名付けられ街を守る集団となっていた……。

Season2では、新たな仲間や敵との出会いを通して、“守るために闘う”桜が次のステージへとさらに成長していく。

「ウィッチウォッチ」

4月6日より毎週日曜日

最新エピソード配信

(C)篠原健太/集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS

4月6日配信開始の「ウィッチウォッチ」は、「SKET DANCE」などで人気を博す篠原健太が原作の奇想天外マジカルコメディ。

鬼の力を持つ高校生・乙木守仁は、魔女修行中の幼馴染・ニコの使い魔として同居することに。幼馴染との再会にときめくニコだが、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命があって……。

TVアニメ「ONE PIECE」エッグヘッド編

4月9日より配信再開

以降毎週木曜日最新エピソード配信

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

昨年10月からの充電期間を経て、TVアニメ「ONE PIECE」のエッグヘッド編がついに再開。

新たな冒険へと出航した麦わらの一味は、遭難して助けを求める“最悪の世代”のひとり、ジュエリー・ボニーと出会う。ボニーを救い出したかに思えたが、突如現れた巨大なサメ型のロボットに襲われ、麦わらの一味は海でバラバラになってしまって……!?

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」

4月11日より毎週金曜日最新エピソード配信

(C)創通・サンライズ

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」は、「エヴァンゲリオン」シリーズのスタジオカラーと「機動戦士ガンダム」シリーズを手がけるサンライズがタッグ組んで制作する「機動戦士ガンダム」の新作。

スペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、戦争難民の少女ニャアンと出会う。そして、非合法なモビルスーツ決闘競技「クランバトル」に巻き込まれていく。

「LAZARUS ラザロ」

4月9日より毎週水曜日最新エピソード配信

(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved

4月9日配信開始の「LAZARUS ラザロ」は、「カウボーイビバップ」を手掛けた渡辺信一郎監督による、完全新作アニメ。制作はMAPPAが担当する。

副作用がなく、世界中に広まった鎮痛剤「ハプナ」を開発した脳神経学博士スキナーが、突如失踪。3年後、「ハプナ」は服用から3年後に発症し、人々を死に至らしめる“罠”だったことが判明する。スキナーが持つ唯一のワクチンを入手するため、世界中から集結した5人のエージェントチーム「ラザロ」が立ち上がる。

そのほかの注目作品

「日々は過ぎれど飯うまし」4月15日より毎週火曜日最新エピソード配信 「黒執事 -緑の魔女編-」4月8日より毎週火曜日最新エピソード配信 「小市民シリーズ 第2期」4月11日より毎週金曜日最新エピソード配信 「一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる」4月9日より毎週水曜日最新エピソード配信 「mono」4月15日より毎週火曜日最新エピソード配信 「九龍ジェネリックロマンス」4月8日より毎週火曜日最新エピソード配信 「紫雲寺家の子供たち」4月11日より毎週金曜日最新エピソード配信 「最強の王様、二度目の人生は何をする?」4月6日より毎週日曜日最新エピソード配信