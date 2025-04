「こりゃめでてーな」と「カイキンショウ」が爆笑リフォーム体験！タカラスタンダード「タカラ放浪(ホーロー)記」

タカラスタンダードは、2022年の創業110周年を記念して開始した、よしもと住みます芸人が全国約160カ所にあるタカラスタンダードのショールームを訪問する企画「タカラ放浪(ホーロー)記」に新コンテンツを追加しました。

タカラスタンダード「タカラ放浪(ホーロー)記」

今回は、埼玉県住みます芸人「こりゃめでてーな」が、リフォームに特化した“さいたまショールーム”を訪問。

また、福岡県住みます芸人「カイキンショウ」が九州エリア最大規模の広さを誇る“福岡ショールーム”を訪問。

新たに追加されたよしもと住みます芸人2組がショールーム体験をするWEB限定動画を2025年4月2日(水)よりタカラスタンダードのホームページにて公開します。

■よしもと住みます芸人が行く!タカラ放浪(ホーロー)記とは

タカラスタンダードは、全国約160カ所にショールームを展開しており、その数は業界最多(※)です。

さまざまな地域を幅広く網羅している特性を生かし、各ショールームでは、それぞれの地域に合わせた展示を行っています。

地域密着型という共通点から、47都道府県に住み、地域の魅力ある情報発信を通して笑いの力で地域活性化を図る「よしもと住みます芸人」と、各地域のお悩みに合わせた商品を実際に体感していただく企画です。

(※)2024年4月末時点、同社調べ

■埼玉県住みます芸人「こりゃめでてーな」がさいたまショールームを体験!

埼玉県住みます芸人の「こりゃめでてーな」が2024年9月にリニューアルしたさいたまショールームを訪問。

さいたまショールームはリフォームに特化した体験型展示のショールームで、商品展示数は42台と埼玉最大級のショールームです。

「こりゃめでてーな」のお二人は初めて体験するホーローの機能性や、キッチンの収納力に驚きの連続。

ショールームアドバイザーから出題されたキッチンでのタカラ探しでは、隅々までキッチンを調べ尽くし、たくさんの秘密を見事に発見。

好みのデザインを選んだり、機能体験や、リフォームの流れも理解し、リフォーム意欲が高まった様子でした。

最後には感謝の気持ちを込めたラップとモノマネ満載の漫才を披露。

ショールームは爆笑の渦に包まれました。

キッチンでタカラ探し

タカラもの発見!

■福岡県住みます芸人「カイキンショウ」が福岡ショールームを体験!

福岡県住みます芸人の「カイキンショウ」が九州エリア最大級の規模を誇る福岡ショールームを訪問。

福岡ショールームはリフォーム後の暮らしをイメージさせる、ゆったりとした6つの空間展示で商品の魅力を存分にご体感いただけるショールームです。

キッチンでは、洗う・切る・捨てるがスムーズに行える「家事らくシンク」を体験し、使いやすさに驚愕!さらに、二人で並んでも広々と使える洗面化粧台「エリーナ」では、機能性と収納量に感激していました。

浴室では、サウナ好きの「カイキンショウ」が「もうサウナに行かなくてもいいかも!?」と思うほどの高い保温性や掃除のしやすさを体験。

「カイキンショウ」とショールームアドバイザーとの絶妙な掛け合いにも注目です。

タカラ放浪記・福岡オープニング

広々とした洗面化粧台

人造大理石浴槽に驚き

【参考資料】

■埼玉県住みます芸人「こりゃめでてーな」

2003年結成。

大江健次と伊藤こう大によるお笑いコンビ。

2019年に埼玉県住みます芸人に就任。

大江はMc.kjとしてラッパー活動、伊藤はモノマネ芸を得意としている。

コンビでは漫才、コント、音ネタ、モノマネ芸、パチスロ芸、マジック芸など幅広く活動。

埼玉県住みます芸人「こりゃめでてーな」

■福岡県住みます芸人「カイキンショウ」

2019年結成。

カイラとショウきんによるお笑いコンビ。

2021年8月に福岡県住みます芸人に就任。

福岡県内を中心に、漫才の出番やテレビ・ラジオ出演、芝居公演、イベントMCなど、幅広く活動。

福岡県住みます芸人「カイキンショウ」

