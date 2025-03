「令和のあざと女王」と称される森香澄さん。ヘアアレンジやメイクテク、スキンケアやダイエットなど、SNSでも質問が殺到。「ビジュアルが整っていればご機嫌でいられる♪」というもりかすの美しさの秘密を一部公開!

腸活のために乳酸菌にプラスして、乳酸菌生成エキスも摂り始めました!

【森香澄さんに100の質問】Beauty編愛飲しているサプリは?

「おすすめされて最近飲み始めたのが乳酸菌生成エキス。乳酸菌って自分に合うものを探さないといけないけど、これは自分のなかにある菌を育てて増やしてくれるので効率的。乳酸菌サプリはいろいろ旅した結果、無駄なものがあまり入っていないビオフェルミンに落ち着きました」

「お通じが滞ることが減って体調を崩しそうな時期に心強い!」

アルベックス 10ml×30包 \8,640(希望小売価格)/B&Sコーポレーション

2種類のビフィズス菌と2種類の乳酸菌が生きたまま腸に届く!

新ビオフェルミン®︎Sプラス錠 360錠 \2,904(希望小売価格)/大正製薬

どんなに疲れていても毎日シートマスク!

美容のナイトルーティンで、欠かせないひとつを挙げるなら?

「無理なく続けられる最低限のルーティンしか組んでいないので、メイクオフしないでベッドに入ったことは1回もないし、多少雑にはなっても基本的には全部欠かしません。疲れ果てていても、パックまでは辿り着きたい!」

グルタチオンとビタミン成分の効能を閉じ込め、美白成分もたっぷり。

ナンバーズイン 5番白玉グルタチオンC フィルムパッド 180ml 70枚 \2,420/BENOW

ずっと探し求めていた狷瓦譴旅瓩雖瓩暴亶腓┐♡

愛用している香水は?

「香水を集めるのが好きなので気分によって変えるけど、最近はアロマっぽいウッド系が大人っぽくて気になっています。私のなかで大定番のフローラノーティスとHLTに、最近仲間入りしたのがTHREE エッセンシャルセンツ。道ですれ違って「アロマっぽくて何の香りかわからないけど、今の人めっちゃイイ香り」みたいな、素敵なサロンに漂う香り、わかりますか? あの香りをまとっている人に憧れ続け、やっと出合えました♡」

最近出合ったお気に入りはこれ!

「ひと言で言うと素敵なサロンに漂う香りです」

THREE エッセンシャルセンツ X01 SWEET SEED OF LOVE 9ml \5,390(数量限定商品)/THREE

もりかすちゃん的大定番はこの2つ!

「透明感あるお花の香り」

フローラノーティス ジルスチュアート ホワイトローズ オードパルファン 100ml \11,550/フローラノーティス ジルスチュアート

「はちみつのように甘い香りで色っぽさも♡」

Her lip to BEAUTY パフュームオイル ヌード パール 50ml \6,380/Her lip to BEAUTY

