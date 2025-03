ロボット掃除機「ルンバ」の製造元である iRobot が、2024年第4四半期(10月〜12月)および通年の決算報告書において、「事業継続に関する重大な疑義」を表明し、自社の将来に懸念を示しました。この発表を受けて iRobot の株価は最大42%下落し1株あたり3.63ドル(約540円)となる、同社上場以来最大の日中下落を記録しました。 iRobot Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Financial Results | iRobot Corporation

iRobot の2024年第4四半期の収益は1億7204万ドル(約255億円)で、前年同期の3億754万ドル(約456億円)から大幅に減少しました。粗利益率(GAAP基準)は9.5%で前年同期比9.4%ポイント減。第4四半期の営業損失は6104万ドル(約90億円)となりました。通年では、収益は前年同期比24%減の6億8185万ドル(約1010億円)、粗利益率が前年同期比1.1%ポイント減の20.9%でした。営業損失は前年同期比62%減の1億295万ドル(約153億円)となり、赤字は縮小しています。 iRobot は2024年1月に実施した事業再構築計画以降、従業員数を50%以上削減し、セールスとマーケティング費用を集約と統合により削減、在庫とキャッシュアウトフローを減少させたとのこと。R&Dとサプライチェーンモデルの戦略的転換、共同設計と委託製造パートナーシップの活用により製品コストの大幅削減を実現し、同時に製品機能、品質、ソフトウェアの革新と改良を増加させたと報告しています。ただし、年次報告書では、新製品発売の成功に関する保証がないことから、「少なくとも2024年の連結財務諸表発行日から12ヶ月間の事業継続能力に『重大な疑義』があることが記載される予定である」と iRobot は報告しています。この状況を受け、取締役会は会社の債務組み換えや売却を含む広範な代替案を評価するための正式な戦略的レビューを開始したと述べています。 iRobot は2022年に、 Amazon に約17億ドル(約2500億円)で身売りする契約を締結していました。しかし、欧州委員会の規制当局から物言いをつけられたことで、 Amazon は2024年に iRobot の買収をあきらめたと発表しました。 iRobot の買収を中止、 iRobot は従業員の31%を解雇&CEO辞任 - GIGAZINE経済メディアのBloombergによれば、投資ファンドのCarlyle Groupは2023年に資金難の iRobot に対し、2億ドル(約300億円)の融資を提供していたとのこと。この融資は、規制当局が Amazon による買収計画を審査している間に iRobot を支援するためのものでしたが、 Amazon による買収が実現しなかったため、Carlyle Groupは依然としてこの債務を保有しています。なお、 iRobot は年次報告書で、「販売およびマーケティング費用、製品の研究および製造費用を削減し、広く知られているルンバブランドに注力しています」と述べており、2025年3月11日付けでルンバの新モデルを発表しています。 iRobot Introduces Suite of Innovative ROOMBA® Floor Cleaning Robots - Mar 11, 2025https://media.irobot.com/2025-03-11- iRobot -Introduces-Suite-of-Innovative-ROOMBA-R-Floor-Cleaning-Robots