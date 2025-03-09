¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¤À¤È¡ª¡©¡¡¡Ö¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡×¤Ë¤«¤±¤ëÄ´Ì£ÎÁ¡¢¼Â¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤Ã¤¿
¡¡ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢²¿¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤«¡© ¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢°Õ³°¤È¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¿©¤ÙÊª¡£¼Â¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¡©
¡¡´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤Ë¡Ö¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¡×¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡È¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æÇÉ¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îò»Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢½é¤á¤Ï¡Ö¤«¤é¤·¿Ý¡×¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤¦¤Þ¤ß¤òÁý¤¹¤¿¤á¡¢¿Ý¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤òÂ¤¹Ì£ÉÕ¤±¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ø¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÉôÃÏÊý¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¤Ë¤ß¤ê¤ó¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö»°ÇÕ¿Ý¡×¤¬¼çÎ®¡£»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¤À¤·½Á¤ä¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¥Ý¥ó¿Ý¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¿Í¤â¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ä¿©Ê¸²½¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ØÀ¾¤ÎÄêÈÖ¤Ï¡Ö¹õÌª¡×¡£¥Ç¥¶¡¼¥ÈÇÉ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¿©¤ÙÊý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Ê¤³¤ò¤«¤±¤Æ¿©¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤ÎÀ½Ë¡¤¬ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»þÂå¡¢ÅÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÆàÎÉ¤äµþÅÔ¤Çº½Åü¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦»þÂåÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï´Å¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÉ÷½¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡È¿©¤ÙÊý¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¾¸Å²°¡£Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÏÀè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»°ÇÕ¿Ý¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÈÈ¤1ËÜ¡É¤Ç¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¿©Ê¸²½¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¸Â¤é¤ºÁ´¹ñ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤ÈÈ¤1ËÜ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼È¤1ËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ëÊ¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤ÏÈó¾ï¤ËÉå¤ê¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½ý¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ÈÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝÂ¸µ»½Ñ¤¬¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¤¢¤¨¤ÆÈ¤1ËÜ¤Ç¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¸½ºß¤ÏÆü»ý¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¤1ËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ëÊ¸²½¤¬Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡£ÃÏ°è¤ÎÉ÷½¬¤äÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£