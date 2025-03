引越し手続きの一括サービス「引越れんらく帳」は、NTTデータの提供するパーソナルデータ流通基盤「BizMINT(R)」と連携し、川崎市上下水道局へのサービス提供を開始します。

引越れんらく帳

引越し手続きの一括サービス「引越れんらく帳」は、NTTデータの提供するパーソナルデータ流通基盤「BizMINT(R)」と連携し、川崎市上下水道局へのサービス提供を開始。

これにより神奈川県川崎市のお客様が、電気ガス水道のライフライン手続きが可能となり、インターネット、転出届・転入(転居)予定連絡などのその他の手続きを合わせて実施いただくことで、引越し手続きの負担軽減に繋げることができます。

引越しワンストップサービスを通じて、川崎市の住民の生活利便性や地域活性化を目指します。

【転居者、及び、手続先事業者にとっての効果】

このサービスは、引越し手続きにおいて発生する以下の課題を解決します。

<転居者>

・引越しは、荷造り・掃除・挨拶等、限られた時間の中でやらなければならない事がたくさんあるため、電気・ガス・水道・インターネット等の手続きは簡単に済ませたい。

・電話をしても窓口が混み合っていてなかなかつながらない。

・受付時間内に電話をかけられない。

事業者への手続き漏れが発生する。

<事業者>

・引越し繁忙期における、コールセンターの人員不足や電話による引越し手続き対応コストの高騰。

【利用の流れ】

初期設定として、「引越れんらく帳」に会員登録が必要です。

「引越れんらく帳」で会員登録し初期設定を完了すると、引越し先、または、引越し元の住所に対応する事業者がリストアップされ表示されます。

リストからご希望の事業者を選択いただき、お申し込みへお進みください。

<現在お手続きできる事業者種別>

・転出届・転入(転居)予定連絡

・電気

・ガス

・水道

・インターネット

・放送

・新聞

・固定電話

・携帯電話

・クレジットカード

・不用品回収

・保険

「引越れんらく帳」は、主要なライフラインの引越し手続きのワンストップサービスとして、2002年に経済産業省主導で開始し、TEPCO i-フロンティアズがサービス運営を行っています。

国内において引越しが最も多い関東圏においては、ライフラインの引越し手続きを行うデファクトサービスとして行政機関を中心に認知されています。

「引越れんらく帳」は政府・デジタル庁とともに「引越しワンストップサービス」の検討・普及を行うプラットフォーム事業者にも採択されています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 川崎市の水道局と新たに手続き連携を開始!引越れんらく帳 appeared first on Dtimes.