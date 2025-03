春の装飾も！ホワイティうめだ×シルバニアファミリー Flower Forest 春のゆめいろフラワーガーデン

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は、2025年に誕生40周年を迎えるシルバニアファミリーと生花とのコラボレーション装飾「ホワイティうめだ×シルバニアファミリー Flower Forest 春のゆめいろフラワーガーデン」を2025年3月14日(金)から同年4月13日(日)まで開催します。

■40周年とのコラボは“オリジナル”が目白押し!

チューリップやスイトピーなど春の香りを感じる花々と、パステルカラーのアイテムに囲まれたゆめいろの世界観で、スウィートな可愛さあふれるガーデン装飾がホワイティうめだに登場!本装飾限定の10種類のオリジナル衣装を着用したシルバニアファミリーの仲間たちも登場します。

合わせて、シルバニア村の開村記念日3月20日(木・祝)には、40周年のビジュアルが入ったオリジナルノートのプレゼントキャンペーンの開催、シルバニアファミリーの仲間たちがお花を持って皆さまをお出迎えする他、装飾期間中のSNSキャンペーンでは40周年ロゴの入ったホワイティうめだ×シルバニアファミリーコラボ限定のオリジナルポーチを計100名様にプレゼントします。

ホワイティうめだ×シルバニアファミリー Flower Forest

《「Flower Forest 春のゆめいろフラワーガーデン」概要》

◆期間:2025年3月14日(金)〜2025年4月13日(日)

※最終日は20時に終了します ※入場無料

※ホワイティうめだが閉館する夜間〜早朝は観覧不可

◆会場:ホワイティうめだ内「泉の広場」「サニーテラス」「ファルル間通路」

《開催イベント概要》

1. 祝40周年!シルバニアファミリーコラボイベント

■開村記念日当日限定で、生花を持った仲間たちが登場!

シルバニア村の開村記念日3月20日(木・祝)は、1日限定で各会場装飾内のシルバニアファミリーの仲間たちが、生花を持って皆さまをお出迎えします。

どなたでも自由に観覧、撮影が可能です。

◆開催日時:2025年3月20日(木・祝) 10:00〜21:00

◆会場 :泉の広場、サニーテラス、ファルル間通路

■シルバニアファミリー40周年コラボデザインのオリジナルノートがもらえるプレゼントキャンペーン

◆開催日時:3月20日(木・祝)、21日(金)

各日2部制((1)12:00〜15:00、(2)17:00〜20:00)

◆会場 :泉の広場

◆参加条件:3月14日(金)から配布日当日までのホワイティうめだ対象店舗の

利用レシート1,500円以上(税込/合算可)のご提示

◆配布数 :各日先着200名様(合計400名様)

シルバニアファミリーコラボイベント

2. SNSキャンペーン

■ホワイティうめだ×シルバニアファミリーコラボ限定オリジナルクリアポーチが当たる!公式SNSキャンペーン

(1)X

◆応募期間:2月26日(水)〜3月13日(木)

◆参加方法:ホワイティうめだの公式X(旧Twitter)アカウント(@whityumeda)を

フォロー&指定投稿をリポスト

◆当選人数:抽選で20名様

(2)Instagram

◆応募期間:3月14日(金)〜4月13日(日)

◆参加方法:ホワイティうめだの公式Instagram(@whityumeda)をフォローし、

期間中にホワイティうめだ内の泉の広場、サニーテラス、

ファルル間通路の装飾を撮影のうえ、

「#ホワイティスプリング2025」を付けて投稿

◆当選人数:抽選で80名様

※詳しくはキャンペーンサイトを確認してください。

ノベルティプレゼント

3. ワークショップ

■推しと一緒に飾ろう!アートフラワーで作る春のアレンジメントワークショップ開催

春のお花アネモネのアートフラワー(造花)やフリルリボンを使って、推しグッズのディスプレイ用アイテムとしても使える、春にぴったりなフラワーアレンジメントを作ってお持ち帰りいただけます。

◆開催日時:2025年3月29日(土)、30日(日)

各日4回(12:00〜/13:30〜/15:00〜/16:30〜)

※各回先着10名様です。

◆会場 :サニーテラス

◆参加条件:3月14日(金)から開催日当日までのホワイティうめだ各店利用の

レシート1,000円以上(税込/合算可)のご提示

《各広場装飾概要》

■泉の広場「お花に囲まれたゆめいろフェアリーキャッスル」

リボンをあしらった色違いのオリジナル衣装がとってもお似合い!ふたごのペルシャネコの女の子 ライラとスカイがお出迎えしてくれるガーデンに登場するのは、春のお花に囲まれた「ゆめいろフェアリーキャッスル」。

この時期ならではの、春の訪れを感じるボリューム満点の桜を使った装飾はもちろんのこと、ショコラウサギの女の子 フレアのオリジナルドレス姿にもご注目ください。

■サニーテラス「みんなで楽しむフラワーパーティー!」

シルバニアファミリーの仲間たちが春のお花をたくさん飾ってパーティをしている様子。

リボンモチーフが目を引くとびきりキュートな世界観は、どこを切り取ってもかわいいが詰まった360度写真映えスポット☆装飾内の撮影用アクリルスタンドを使って大好きな推しのグッズと記念撮影を楽しめます。

オリジナルドレスを着た赤ちゃんたちの愛らしい姿もお見逃しなく!

■ファルル間通路「お花の海へこぎだそう」

春の風に揺れるお花の海にふわふわ浮かんでいるような広場には、ドリーミーカラーのリンクコーデがぴったりな、ハスキーの女の子 ポーリーンとハスキーの男の子 ハイデンの姿が。

足元にあるフォトスポットマークの上に立つと、一緒にお花の海を散歩しているような写真が撮れる、夢心地なフォトスポットです。

装飾イメージ

■シルバニアファミリーポップアップショップinホワイティうめだ 期間限定OPEN!

「シルバニア森のキッチン ちいさなスイーツショップ」がホワイティうめだ泉の広場チカミセ区画に期間限定で出店。

森のキッチンオリジナルシェフ・ウェイトレス衣装を着た赤ちゃん人形と焼菓子がセットの大人気の「赤ちゃんといっしょセット」を販売します。

◆開催期間:2025年4月1日(火)〜4月9日(水)

◆営業時間:10:00〜21:00

◆場所 :泉の広場 チカミセ

ホワイティうめだ施設概要

・所在地:大阪市北区小松原町梅田地下街

・広さ :延床面積 31,336m2、営業面積 13,720m2、南北510m 東西360m

・店舗数:約175店舗(2024年6月30日時点)

・開業 :昭和38年(1963年)11月29日

(C) EPOCH

