コンピューター分野では「何も示さないもの」を示す語句として「Null(ヌル)」が用いられています。この慣行が影響して姓名に「ヌル」が含まれる人は数々の問題に遭遇しています。When Your Last Name Is Null, Nothing Works - WSJNullはドイツ語で「0(ゼロ)」を意味する単語で、ソートアルゴリズムの「クイックソート」の発明者としても知られるアントニー・ホーア(通称:トニー・ホーア)氏によってコンピューターの世界に持ち込まれました。Nullは多くのプログラミング言語やデータベースなどで用いられていますが、中でもJavaのエラーの1つである「NullPointerException」は「ぬるぽ」としてネットユーザーの間で広く親しまれています。

ぬるぽとは [単語記事] - ニコニコ大百科https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%AC%E3%82%8B%E3%81%BDウェブサイト上に設置される入力フォームや各種情報をまとめる管理システムの中には、「何もデータが入力されていない」という状態を表すために「Null」を使用していることがあります。また、通常の語句の代わりにスクリプトなどを入力する攻撃手法「インジェクション攻撃」への対策として入力禁止ワードを設定している入力フォームの場合、「Null」の入力を受けつけないこともあります。このNullに対するシステム側の対応が影響して、姓名に「ヌル」を含む人は各種サービスを正しく受けられない状況が発生しています。結婚によって「ヌル」という姓を得たノントラ・ヌル(Nontra Null)氏は2014年にインドへ渡航しようとした際にビザが発行されなかったとのこと。インド領事館に問い合わせた結果、「ビザの発行を何度も試みたが、コンピューターシステムがヌル氏の姓を処理できなかった」という回答が返ってきたそうです。ほかにも、職場で「会社宛かつ誰の名前も記載されていない荷物」がヌル氏のデスクに届きまくる事態も発生しました。また、カリフォルニア州に住むジャン・ヌル(Jan Null)氏はホテルの予約時に「名前を何度入力しても、何も入力していないと認識されて最初の画面に戻される」という経験をしたとのこと。この際、ホテルの担当者はヌル氏に対して「違う姓を入力してみては?」とアドバイスしたそうです。さらに、ペンシルベニア州在住のMorgan Null(モーガン・ヌル)氏はインターネット契約を解約しようとした際に係員から「アカウントに姓が関連付けられていないため、インターネット契約を解約できない」と伝えられたそうです。アメリカでは「NULL」というナンバープレートを取得した男性が膨大な罰金を請求された事例もあります。この事例では駐車違反関連のデータベース上で「ナンバープレートが確認できず、データが不完全」と見なされた車両が「NULL」として扱われており、「NULL」として扱われたすべての車両に対する罰金が件の男性に紐付けられて大量の罰金請求が届くこととなりました。車のナンバープレートに「NULL」を登録した男性が駐車違反で膨大な額の罰金を請求されてしまう - GIGAZINEby Charleston's TheDigitelノントラ・ヌル氏はNull関連の問題を避けるために旧姓を使ったり姓と名の間にハイフンを入れたりしているとのこと。また、ジャン・ヌル氏はヌルの前にファーストネームの頭文字を付けて「JNULL」と入力することで諸問題を避けているそうです。