ワイルドシングス“米空軍ヴィンテージ着想”フライトジャケット、ビーミング by ビームスとコラボ

ワイルドシングス(WILD THINGS)とビーミング by ビームス(B:MING by BEAMS)のコラボレーションジャケットが登場。ビーミング by ビームス取扱店などで発売。

ミリタリーヴィンテージ着想のフライトジャケット

コラボレーションジャケットは、ヴィンテージのミリタリージャケット「CWU-36P」をベースに型から製作。「CWU-36P」は、防寒性よりも動きやすさを重視したデザインが特徴の、アメリカ空軍の軽量難燃フライトジャケットだ。





中綿を省いたライトアウター仕様で

コラボレーションでは、丸みのある襟や胸元のベルクロなど、オリジナルの特徴を継承しつつ、身幅やアームホールを調整。現代的なシルエットへとアップデートした。

重ね着しやすくロングシーズン活躍する、中綿を省いたライトアウター仕様なのも嬉しいポイント。カラーはミリタリームード溢れるオリーブと、シックな佇まいを叶えるブラックの2色を展開する。

詳細

ワイルドシングス×ビーミング by ビームス コラボレーションジャケット「CWU-36P」

発売時期:2025年1月下旬より順次

販売店舗:ビーミング by ビームス取扱店、ビームス公式オンライン

価格:26,400円

サイズ:S,M,L,XL

カラー:ブラック、オリーブ



【問い合わせ先】

ビーミング ライフストア by ビームス ららぽーとTOKYO-BAY店

TEL:047-436-6500

外部サイト