チャットAI「Claude」などを開発する著名AI企業のAnthropicが、求人のページで「応募の際はAIを使わないで」と呼びかけていることがわかりました。AI Company Asks Job Applicants Not to Use AI in Job Applicationshttps://www.404media.co/anthropic-claude-job-application-ai-assistants/

AnthropicはチャットAIの「Claude」を開発しているほか、既存のAIに対する攻撃手法や攻撃回避手法を研究してAIの安全性を高めようとしていることでも知られています。AIに対するジェイルブレイク攻撃を95%回避できる技術をAnthropicが開発 - GIGAZINEまさに全身全霊をかけてAIを有効活用していると言えるAnthropicですが、求人に応募するときはAIを使わないよう求職者に呼びかけています。Anthropicは以下のリンクで多数の職務に求人をかけています。Jobs at Anthropichttps://boards.greenhouse.io/anthropic?ref=404media.co例えば「ブランドデザイナー」の募集ページではポートフォリオ等を入力する欄が現れるのですが、中ほどに「アプリケーションに対するAIポリシー」という項目が表示されます。ここには、「私たちは、より速く、より効果的に仕事をするために、職務中にAIシステムを使用することを奨励していますが、応募プロセスではAIアシスタントを使用しないでください。私たちは、AIシステムを介することなく、あなたのAnthropicに対する個人的な興味を理解したいのです。また、AIを介さないコミュニケーション能力も評価したいと考えています。ご同意いただける場合は『Yes』とご記入ください」と書かれています。上記項目の直後には、「なぜAnthropicで働きたいのですか?(私たちはこの回答を高く評価します。最適な回答は200〜400語です)」という質問が表示されます。Anthropicはこの質問にこそAIを使ってほしくないのだと考えていることがわかります。この質問はモバイル製品デザイナーのような一部の技術的職務を除き、Anthropicがリストアップしている約150の求人のほぼすべてに含まれています。この件を報じた404 Mediaは「Anthropicとその競合他社はほとんど人間と見分けがつかないAIモデルを作成しているため、この質問は無意味です」と指摘しました。