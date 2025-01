【トレード機能】1月29日 実装

ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、トレード機能を新たに実装した。

1月30日実装の新パック「時空の激闘」に先立ち、トレード機能が新たに実装された。トレード機能では、時間経過で回復する「トレードパワー」を消費して、フレンドとポケモンカードを交換できる。トレードは同じレアリティのカード同士で行なうことができるが、高いレアリティのカードのトレードには「トレードメダル」が必要となる。「トレードメダル」はカードの詳細画面にある「アイテム入手」から、高いレアリティのカードを消費することで獲得できる。

【【公式】『ポケポケ』拡張パック「時空の激闘」】

