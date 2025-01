ジビエの普及と環境保全を目的に開発！エレファントハウス　カレー＆スパイス「エレファント鹿カレー」

「エレファントハウス カレー&スパイス」は、筋肉づくりと地球環境保全を一皿で実現する「エレファント鹿カレー」を1月22日の「カレーの日」より販売中です。

エレファントハウス カレー&スパイス「エレファント鹿カレー」

「エレファントハウス カレー&スパイス」は、筋肉づくりと地球環境保全を一皿で実現する「エレファント鹿カレー」を1月22日の「カレーの日」より販売中!

■環境と筋肉を守る“特別なカレー”の誕生

ジビエの普及と環境保全を目的に開発されたこの商品は、鳥獣被害対策として捕獲された鹿肉を活用し、高たんぱく・低脂肪という栄養価を持ち、アスリートだけでなく、健康志向の消費者にも注目されています。

この背景には、ジビエ普及を推進する「ジャパン・マルチハンターズ株式会社」とのコラボレーションがあります。

同社の代表取締役、並木 来未子氏は、「鹿肉は全国の各地域に眠る未利用資源。

それを消費者に届けることで、環境問題にも新たなアプローチが可能です」と話しています。

「エレファントハウス」x「ジャパン・マルチハンターズ」

■商品の魅力を支える“筋肉のための栄養設計”

鹿肉は高たんぱく・低脂肪に加え、鉄分やビタミンB群を豊富に含み、筋肉の成長や疲労回復に最適な食材です。

「エレファント鹿カレー」では、小麦粉を一切使用せず特別な調理技術で鹿肉特有のクセを抑えています。

さらに体を内側から温める効果のあるスパイスブレンドを採用することなどで、万人が楽しめる風味豊かな味わいに仕上げました。

すでに複数のパーソナルジムから販売オファーが寄せられており、アスリートの間で密かに注目を集めています。

また、本来はトップアスリート向けに設計されたレシピを、一般のアスリートにもできるかぎり手が届きやすい商品にしたいという思いから、そのレシピを工夫することでより多くの人に利用していただける価格を実現しました。

■食べることで社会課題に貢献

「エレファント鹿カレー」の意義は、その栄養価だけではありません。

鳥獣被害対策として捕獲された鹿肉を有効活用することで、地域の農作物被害を軽減し、廃棄されることが多かった鹿肉のフードロスを削減するだけでなく森林保全にも役立っています。

さらに、この取り組みは地元の経済にも貢献しています。

鹿肉加工や商品化を通じて、日本各地の雇用創出や地域活性化にも寄与しています。

こうした「食の選択が未来を変える」という視点は、消費者に大きな社会的インパクトを与えると考えられます。

森の保全と害獣駆除は相関関係

■発売情報とイベント案内

1月22日の「カレーの日」、「エレファント鹿カレー」は通販サイトBASEにて販売が開始されます。

価格は1セット3袋入り(1袋180g)で4,980円(冷凍、税込・送料込)です。

また、2月末ごろには千葉県市川市でスポーツ関連団体に向けた試食イベントを開催予定です(限定・事前予約制)。

このイベントでは商品の試食だけでなく、開発ストーリーや森林への環境保護の取り組みについても直接聞ける機会となります。

