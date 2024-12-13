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DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
DF 34 Iñaki Rupérez
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GK 1 H. Bushchan
DF 3 M. Diachuk
DF 4 D. Popov
DF 40 K. Bilovar
MF 6 V. Brazhko
MF 20 ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë ¥«¥é¥ô¥¡¥¨¥Õ
MF 44 V. Dubinchak
MF 91 M. Mykhailenko
FW 9 N. Voloshyn
FW 15 V. Rubchynskyi
FW 39 E. Guerrero
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GK 35 R. Neshcheret
GK 51 V. Morhun
DF 23 N. Malysh
DF 24 ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë ¥Æ¥£¥à¥Á¥¯
MF 8 V. Shepeliev
MF 18 O. Andriievskyi
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MF 29 ¥ô¥£¥¿¥ê¡¼ ¥Ö¥ä¥ë¥¹¥¡¼
MF 45 M. Braharu
MF 76 O. Pikhalionok
FW 11 V. Vanat
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