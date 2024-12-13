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DF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢

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MF 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ

MF 15 ¥¦¥ë¥³¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥µ¥é¥Æ

MF 16 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£

MF 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹

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GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í

DF 2 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é

DF 12 ¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹

DF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹

DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó

DF 34 Iñaki Rupérez

MF 22 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹

MF 24 ¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á

MF 25 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥°¥Ê¥»¥é¥¤¥¢

MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó

FW 9 ¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó

FW 19 ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯

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GK 1 H. Bushchan

DF 3 M. Diachuk

DF 4 D. Popov

DF 40 K. Bilovar

MF 6 V. Brazhko

MF 20 ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë ¥«¥é¥ô¥¡¥¨¥Õ

MF 44 V. Dubinchak

MF 91 M. Mykhailenko

FW 9 N. Voloshyn

FW 15 V. Rubchynskyi

FW 39 E. Guerrero

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GK 35 R. Neshcheret

GK 51 V. Morhun

DF 23 N. Malysh

DF 24 ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë ¥Æ¥£¥à¥Á¥¯

MF 8 V. Shepeliev

MF 18 O. Andriievskyi

MF 22 ¥¦¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥«¥Ð¥¤¥¨¥Õ

MF 29 ¥ô¥£¥¿¥ê¡¼ ¥Ö¥ä¥ë¥¹¥­¡¼

MF 45 M. Braharu

MF 76 O. Pikhalionok

FW 11 V. Vanat

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