【写真】2024年冬の新作!ムーミンの「FIRST SNOW」

人気キャラクタームーミンの2024年冬の新シリーズ「FIRST SNOW(ファーストスノー)」はが発売開始された。あったかグッズやクリスマスシーズンのギフトなど、冬にぴったりのさまざまなグッズが登場した。今回の新シリーズや商品のこだわりについて、担当者に聞いてみた。ーー「FIRST SNOW」シリーズに関して、意図や狙い、ターゲットについて教えてください。

FIRST SNOWマグ(左:レッド、右:ティール)

CAFE@HOME ムーミン谷 6P WINTER BOX

2種類のかわいいタオルハンカチ

おでかけに持っていきたいポーチセット

ふわふわのホームソックス

3枚入のながら温アイマスク

プリント済み手作りオーナメント

オーロラ仕様のオリジナルステッカーをプレゼント!

「FIRST SNOW」は、ムーミンが初めて見た雪を表現したシリーズです。ムーミン谷の雪景色の中で過ごすムーミンたちの楽しそうな表情と、あたたかみのあるデザインが心に温もりを届けてくれます。ご自分用にも、誰かへのギフトにもおすすめのシリーズです。ーー「FIRST SNOW」シリーズに関して、こだわりの点やおすすめの商品について教えてください。ムーミンママが作る温かいベリーのジュースからインスピレーションを得たカラーリングになっており、深みのあるブルーやレッド、青みのあるグリーンなど、ベリーや果実の色彩を思わせるトーンを使用しています。冬の景色を描いたシリーズながら、どこかあたたかさもあるアートが特徴で、日常に取り入れやすいデザインです。ホットドリンクを飲みたいときにおすすめのマグや、優しい肌触りのタオルハンカチのほか、さまざまな商品がそろっていますので、お好みやライフスタイルにあわせてお選びいただけます。また、対象店舗にて、オリジナルステッカーを数量限定でプレゼントしています。ーー今後の商品展開について、展望があれば教えてください。今回ご紹介した商品以外にも、多くの「FIRST SNOW」シリーズが登場します。ムーミン公式サイトでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。今後の商品についても、ご期待ください。■「FIRST SNOW」の新作アイテムを紹介!FIRST SNOW マグ(レッド、ティール)ムーミンたちが初めて雪を見た美しい瞬間を表現した「FIRST SNOW」のアートが施されたマグカップ。レッドはマグの周りをアートが一周するように、ティールは総柄で包み込むようにデザインされている。それぞれ異なる雰囲気で「FIRST SNOW」を楽しむことができる、寒い冬の日にぴったりのアイテムだ。価格:各1870円発売元:株式会社山加商店※発売中CAFE@HOME ムーミン谷 6P WINTER BOX雪に心躍らせるムーミン谷の仲間たちがいたるところに描かれた、冬限定の特別なコーヒーボックス。ふたを開けると、「FIRST SNOW」のアートが立体的に飛び出し、まるでムーミン谷の仲間たちが目の前にやって来たような特別な演出が楽しめる。中には、ムーミントロール、スナフキン、リトルミイをイメージした香り豊かなコーヒーと、ドリップ用フィルター6枚が入っているため、ほっとひと息つく時間をいつでも楽しめる。価格:2500円発売元:COFFEE STYLE UCC株式会社※発売中タオルハンカチ FIRST SNOW柔らかな肌触りが魅力のタオルハンカチ。「FIRST SNOW」のアートが全面にあしらわれており、冬らしくもあたたかみのあるデザインが持つ人の心を和ませる。使いやすい25センチ×25センチサイズでバッグに入れてもかさばらず、外出先やオフィスで活躍!冬のギフトとしても喜ばれるアイテムだ。価格:770円発売元:丸眞株式会社※発売中ポーチセット FIRST SNOW外出先でも手軽に使えるハンドケアのミニサイズ入りのポーチセット。限定アートデザインが施されたポーチには、ハンドクリームとハンドソープがセットされている。乾燥が気になる季節や、こまめに手洗いしたいときに便利だ。清潔感あふれる優しいホワイトムスクの香りが広がり、手肌に心地よい時間が続く。プレゼントやおでかけのお供にもぴったりのアイテムだ。価格:1320円発売元:株式会社グローバル プロダクト プランニング※発売中ホームソックス FIRST SNOWふわふわのパイル地で足元を優しく包み込む、おうちでリラックスできるソックス。足首からつま先まで温かく保ち、冷えやすい季節にぴったりのアイテムだ。楽しそうに走るリトルミイの柄と、ソフスの刺しゅうがポイント。伸縮性もよく、締め付け感が少ないので、長時間履いても快適。おうちでのくつろぎタイムにおすすめだ。価格:990円発売元:株式会社ウイックス※発売中ながら温アイマスク FIRST SNOW 3枚入心地よい温かさで目元を優しく包み込み、リラックスできるアイマスクでオープンタイプで視界をふさがずに使えるため、作業をしながらでも装着できるのが特徴だ。限定デザイン「FIRST SNOW」柄で、見た目にもほっと癒やされる。約40度の温熱が10分ほど続き、デスクワークやスマホ使用で疲れた目元をしっかりケア。パソコン作業の合間やおやすみ前など、日常のちょっとした時間に使える。価格:748円発売元: 株式会社ほんやら堂※発売中プリント済み手作りオーナメント FIRST SNOWデザイン済みのフェルトをカットし、貼り付けてわたを入れるだけで、あっという間に完成する材料セット。1シートで6キャラクターつくることができて、お部屋のデコレーションやツリーの飾りとしてぴったり!シーズンごとのイベントやプレゼントにも大活躍間違いなしのアイテムだ。価格:1980円発売元: ハマナカ株式会社※発売中■「FIRST SNOW」ノベルティプレゼントキャンペーン開催!下記店舗で対象の商品を購入すると、「FIRST SNOW」オリジナルステッカーをプレゼント。光の加減で色が異なって見えるオーロラ仕様だ。ステッカーでギフトをデコレーションしたり、スマホケースに入れてみたりと、さまざまな使い方で楽しむことができる。対象店舗※各店舗なくなり次第終了となる。※キャンペーン開始日は店舗により異なる。※プレゼントの条件は各店舗に問い合わせを。●ムーミンショップ ギンザ、オオサカ、ヨコハマ、ナゴヤ、フタコタマガワ●ムーミンショップ カジュアルエディション 札幌ステラプレイス、アトレ上野、横浜ポルタ、天王寺ミオ、京都ポルタ、コクーンシティ●MOOMIN SHOP ONLINE●ムーミンカフェ 軽井沢●ムーミンバレーパーク●MOOMIN SHOP 楽天市場店●サンジェルマン冬にピッタリなかわいいデザインと機能性に優れたラインナップに。気になった人は、近くの店舗やオンラインショップでチェックしてみてほしい。また、2024年で開業5周年を迎えたムーミンバレーパークでは、2025年1月13日(祝)まで冬限定のイベント「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」も開催しているので、そちらもあわせてチェックしてみよう。文=久米碧※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。