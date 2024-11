SEVENTEEN、日本4thシングル「消費期限」収録曲のプレビュー動画を公開

SEVENTEENが、22、23日の2日間、京セラドーム大阪で行われた「2024 MAMA AWARDS(以下、MAMA)」で大賞に当たる「VISA ARTIST OF THE YEAR」と「VISA ALBUM OF THE YEAR」を受賞。加えて「BEST MALE GROUP」「VISA SUPER STAGE」「FAN'S CHOICE MALE TOP 10」まで、合わせて5冠を獲得した。「ALBUM OF THE YEAR」は昨年に引き続いての受賞となった。

そんなSEVENTEENが、11月27日にリリースされる日本4thシングル「消費期限」の収録楽曲を発表。さらに収録楽曲「Circles -Japanese ver.- 」と「MAESTRO -Japanese ver.-」のプレビュー動画を公開した。今回のシングルにはタイトル曲「消費期限」の他、「Circles -Japanese ver.- 」と「MAESTRO -Japanese ver.-」が収録されることが発表された。併せて、タイトル曲以外のプレビュー動画が公開された。「Circles -Japanese ver.- 」は、「巡り巡って元の場所へと」という楽曲のメッセージが時計や柔らかなシャボン玉で表現されている。ゆったりとしたアニメーションの動きや繊細な色彩が楽曲の雰囲気にマッチした暖かい映像となっている。「MAESTRO -Japanese ver.-」は、オフィスのパソコンのモニターに同楽曲の歌詞が投影されるシーンから始まり、夜の街中のモニターに次々と歌詞が投影されていく疾走感のある映像だ。新曲「消費期限」は各種オンライン音楽配信サイトで公開され、話題を呼んでいる。ストリングスサウンドとギターサウンドが際立つバラード曲で、感情の「消費期限」に悩む気持ちを歌詞に表現している。SEVENTEENが10月14日に発売した最新アルバム「SPILL THE FEELS」は、発売初週(集計期間10月14日〜20日)で316万611枚を売り上げ、今年発売されたK-POPアルバムの中で最も多い初動販売枚数(発売直後1週間のアルバム販売量)を記録した。10月12、13日に韓国で行われたコンサートを皮切りに「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を開催中で、米国ツアーは10回にわたって完売が続いた。日本では、11月29、30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演から4都市10公演のドーム公演を予定している。大躍進を続けるSEVENTEENの活動から目が離せない。

■リリース情報

日本4thシングル「消費期限」

発売日:2024年11月27日(水)

レーベル:HYBE JAPAN

CD収録内容:全3曲収録(全形態共通)

商品形態:5形態



※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



<初回限定盤A>

価格:1,650円(税込)

品番:HYBJ-05036 / POCS-39051

仕様:CD(全3曲) / 36PフォトブックA / セルフィーフォトカードA(形態別13種中ランダム1枚封入) / フォトカードA(形態別13種中ランダム1枚封入) / デジパック仕様



<初回限定盤B>

価格:1,650円(税込)

品番:HYBJ-05037 / POCS-39052

仕様:CD(全3曲) / 36PフォトブックB / セルフィーフォトカードB(形態別13種中ランダム1枚封入) / フォトカードB(形態別13種中ランダム1枚封入) / デジパック仕様



<通常盤>

価格:1,430円(税込)

品番:HYBJ-05038 / POCS-30027

仕様:CD(全3曲) / 24PフォトブックC / セルフィーフォトカードC(形態別13種中ランダム1枚封入)



<フラッシュプライス盤>

価格:1,000円(税込)

品番:HYBJ-05039 / POCS-39053

仕様:CD(全3曲) / 8Pリリックブック / セルフィーフォトカードD(形態別13種中ランダム1枚封入)



<CARAT盤>

価格:1,760円(税込)

品番:HYBJ-05040

仕様:CD(全3曲) / デジタルコードカード(ジャケット撮影ビハインド映像 /「消費期限」MVビハインド映像) / 32PフォトブックD / セルフィーフォトカードE(形態別13種中ランダム1枚封入) / トールサイズデジパック仕様



