11月12日 公開

ケンタッキーフライドチキンは11月12日、公式Xにて動画を公開した。

今回公開された動画はおよそ15秒ほどの映像となっており、今冬に発売を予定しているメニューに関する内容が展開される。ポストでは「昨年大好評の“あの”チキンが今年の冬も満を持して再登場 乞うご期待」という内容が添えられており、2023年冬に発売された「辛みそにんにくチキン」の再販を彷彿とさせる。

続報については11月22日に発表となる。

「辛みそにんにくチキン」(画像は2023年のもの)

