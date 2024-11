2024年11月7日(木)にRaspberry Pi公式USBハブ「Raspberry Pi USB 3 Hub」が登場しました。Raspberry Pi USB 3 Hubは「市場には高品質かつ高価格なUSBハブか、低品質かつ低価格なUSBハブしかなく、特にAmazonでは粗悪品が良品を追い出す状況に陥っている」という状況に不満を持った開発チームによって設計されており、価格を12ドル(約1800円)に抑えつつ高品質な製品に仕上がっているとのこと。GIGAZINE編集部に実物が届いたので、実際に分解して品質をチェックしてみました。

/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 5000M



|__ Port 1: Dev 7, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 5000M



|__ Port 1: Dev 8, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M



/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/2p, 480M



|__ Port 1: Dev 14, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M



|__ Port 4: Dev 16, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M



/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 5000M



/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/2p, 480M

Bus 004 Device 007: ID 2e8a:000e Raspberry Pi USB3 HUB



Device Descriptor:



bLength 18



bDescriptorType 1



bcdUSB 3.00



bDeviceClass 9 Hub



bDeviceSubClass 0



bDeviceProtocol 3



bMaxPacketSize0 9



idVendor 0x2e8a



idProduct 0x000e



bcdDevice 50.00



iManufacturer 1 Raspberry Pi



iProduct 2 USB3 HUB



iSerial 3 000TESTING



bNumConfigurations 1



Configuration Descriptor:



bLength 9



bDescriptorType 2



wTotalLength 0x001f



bNumInterfaces 1



bConfigurationValue 1



iConfiguration 0



bmAttributes 0xe0



Self Powered



Remote Wakeup



MaxPower 0mA



Interface Descriptor:



bLength 9



bDescriptorType 4



bInterfaceNumber 0



bAlternateSetting 0



bNumEndpoints 1



bInterfaceClass 9 Hub



bInterfaceSubClass 0



bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub



iInterface 0



Endpoint Descriptor:



bLength 7



bDescriptorType 5



bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN



bmAttributes 19



Transfer Type Interrupt



Synch Type None



Usage Type Feedback



wMaxPacketSize 0x0002 1x 2 bytes



bInterval 8



bMaxBurst 0



Hub Descriptor:



bLength 12



bDescriptorType 42



nNbrPorts 4



wHubCharacteristic 0x0000



Ganged power switching



Ganged overcurrent protection



bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds



bHubContrCurrent 0 milli Ampere



bHubDecLat 0.3 micro seconds



wHubDelay 1507 nano seconds



DeviceRemovable 0x00



Hub Port Status:



Port 1: 0000.02a0 5Gbps power Rx.Detect



Port 2: 0000.02a0 5Gbps power Rx.Detect



Port 3: 0000.02a0 5Gbps power Rx.Detect



Port 4: 0000.02a0 5Gbps power Rx.Detect



Binary Object Store Descriptor:



bLength 5



bDescriptorType 15



wTotalLength 0x002a



bNumDeviceCaps 3



USB 2.0 Extension Device Capability:



bLength 7



bDescriptorType 16



bDevCapabilityType 2



bmAttributes 0x00000002



HIRD Link Power Management (LPM) Supported



SuperSpeed USB Device Capability:



bLength 10



bDescriptorType 16



bDevCapabilityType 3



bmAttributes 0x00



wSpeedsSupported 0x000e



Device can operate at Full Speed (12Mbps)



Device can operate at High Speed (480Mbps)



Device can operate at SuperSpeed (5Gbps)



bFunctionalitySupport 1



Lowest fully-functional device speed is Full Speed (12Mbps)



bU1DevExitLat 10 micro seconds



bU2DevExitLat 2047 micro seconds



Container ID Device Capability:



bLength 20



bDescriptorType 16



bDevCapabilityType 4



bReserved 0



ContainerID {1ea02fa3-2332-4d85-a8ba-d730139dbb30}



Device Status: 0x000d



Self Powered



U1 Enabled



U2 Enabled

Bus 003 Device 014: ID 2e8a:000d Raspberry Pi USB3 HUB



Device Descriptor:



bLength 18



bDescriptorType 1



bcdUSB 2.10



bDeviceClass 9 Hub



bDeviceSubClass 0



bDeviceProtocol 2 TT per port



bMaxPacketSize0 64



idVendor 0x2e8a



idProduct 0x000d



bcdDevice 50.00



iManufacturer 1 Raspberry Pi



iProduct 2 USB3 HUB



iSerial 3 000TESTING



bNumConfigurations 1



Configuration Descriptor:



bLength 9



bDescriptorType 2



wTotalLength 0x0029



bNumInterfaces 1



bConfigurationValue 1



iConfiguration 0



bmAttributes 0xe0



Self Powered



Remote Wakeup



MaxPower 0mA



Interface Descriptor:



bLength 9



bDescriptorType 4



bInterfaceNumber 0



bAlternateSetting 0



bNumEndpoints 1



bInterfaceClass 9 Hub



bInterfaceSubClass 0



bInterfaceProtocol 1 Single TT



iInterface 0



Endpoint Descriptor:



bLength 7



bDescriptorType 5



bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN



bmAttributes 3



Transfer Type Interrupt



Synch Type None



Usage Type Data



wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes



bInterval 12



Interface Descriptor:



bLength 9



bDescriptorType 4



bInterfaceNumber 0



bAlternateSetting 1



bNumEndpoints 1



bInterfaceClass 9 Hub



bInterfaceSubClass 0



bInterfaceProtocol 2 TT per port



iInterface 0



Endpoint Descriptor:



bLength 7



bDescriptorType 5



bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN



bmAttributes 3



Transfer Type Interrupt



Synch Type None



Usage Type Data



wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes



bInterval 12



Hub Descriptor:



bLength 9



bDescriptorType 41



nNbrPorts 4



wHubCharacteristic 0x0000



Ganged power switching



Ganged overcurrent protection



TT think time 8 FS bits



bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds



bHubContrCurrent 0 milli Ampere



DeviceRemovable 0x00



PortPwrCtrlMask 0xff



Hub Port Status:



Port 1: 0000.0100 power



Port 2: 0000.0100 power



Port 3: 0000.0100 power



Port 4: 0000.0100 power



Binary Object Store Descriptor:



bLength 5



bDescriptorType 15



wTotalLength 0x002a



bNumDeviceCaps 3



USB 2.0 Extension Device Capability:



bLength 7



bDescriptorType 16



bDevCapabilityType 2



bmAttributes 0x00000006



BESL Link Power Management (LPM) Supported



SuperSpeed USB Device Capability:



bLength 10



bDescriptorType 16



bDevCapabilityType 3



bmAttributes 0x00



wSpeedsSupported 0x000e



Device can operate at Full Speed (12Mbps)



Device can operate at High Speed (480Mbps)



Device can operate at SuperSpeed (5Gbps)



bFunctionalitySupport 1



Lowest fully-functional device speed is Full Speed (12Mbps)



bU1DevExitLat 10 micro seconds



bU2DevExitLat 2047 micro seconds



Container ID Device Capability:



bLength 20



bDescriptorType 16



bDevCapabilityType 4



bReserved 0



ContainerID {1ea02fa3-2332-4d85-a8ba-d730139dbb30}



Device Status: 0x0001



Self Powered

Raspberry Pi USB 3 Hub - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/usb-3-hub/Raspberry Pi USB 3 Hub on sale now at $12 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-usb-3-hub-on-sale-now-at-12/・目次◆1:外観&搭載ポートチェック◆2:分解して細部をチェック◆3:充電アダプタとしても使える◆4:異なるUSB規格を混在させられる◆5:デバイスの詳細情報◆1:外観&搭載ポートチェックRaspberry Pi USB 3 Hubのパッケージはこんな感じ。これがRaspberry Pi USB 3 Hubです。PCやRaspberry PiとはUSB Tye-Aで接続します。ハブ部分にはRaspberry Piのロゴが彫られています。裏面には各種認証マーク。側面にはUSB 3.0対応のType-Aポートを搭載しています。反対側にもUSB 3.0対応のType-Aポートを搭載。Type-Aポートの数は合計4個です。ケーブルの隣には充電アダプタとして使用する際の給電用USB Type-Cポートを搭載。残り1つの面には何も搭載されていません。◆2:分解して細部をチェックロゴが彫られた面がフタになっており、フタの隙間から細いマイナスドライバーなどをねじ込めばパカッと外れます。フタのツメはH型で折れにくい構造。フタの開け閉めを何度か繰り返しましたが、ツメが折れる気配はありません。また、ケース内側の赤枠で囲った部分にY型の突起が設けられており、「基板が表裏逆になる」というミスを防止できるようになっていました。基板とケースはネジや接着剤で固定されておらず、簡単に外せました。ケーブルも接着剤などで固定されておらず、簡単に外せます。簡単に外せるといってもコネクタの固定力は十分なので、普通に使っている間にケーブルが抜けることはなさげ。基板はこんな感じ。USBコントローラーはインフィニオンの「CYUSB3304-68LTXC」です。これはEEPROM。一般的にUSB Type-Aポートは根元の2カ所で固定されていますが、Raspberry Pi USB 3 Hubは6カ所でガッチリ固定しています。USB Type-Cポートも4カ所で固定。安価なUSBハブだと「USBケーブルを抜く際にポートごとすっぽ抜ける」というアクシデントがまれに発生しますが、Raspberry Pi USB 3 Hubでは大丈夫そうです。基板の裏面はこんな感じ。◆3:充電アダプタとしても使えるRaspberry Pi USB 3 HubはUSB Type-Cポートから給電してUSB充電アダプタとして使うこともできます。なお、コントローラーのデータシートによるとホスト不要での充電はインフィニオン独自機能の「Ghost Charge」で実現しているそうです。Type-Aコネクタ経由で電力を供給することもできます。USB PDに対応していないデバイスの中には「USB PD対応電源アダプタから電力を引き出せない」という問題を抱えたもの存在しますが、Raspberry Pi USB 3 HubはUSB PD対応アダプタからでも電力を引き出せました。USBテスター「Power-Z KM003C」で確認してみたところ、Apple 2.4Aでトリガーしていました。◆4:異なるUSB規格を混在させられるUSBハブの中には「USB規格の異なるデバイスを複数接続した場合、全デバイスの最大速度を遅い方の規格にそろえる」という仕様のものも存在しています。この仕様の場合、「USB 1.1対応のマウスとUSB 3.0のUSBメモリを接続した場合、USBメモリの速度が遅くなる」といった問題が発生します。Raspberry Pi USB 3 Hubは問題なく異なる規格を混在させられます。試しに、USB 3.2 Gen1対応のUSBメモリとUSB 1.1対応のマウスを接続してみます。USBの接続状況を確認するために、以下のコマンドを実行。lsusb -t結果はこんな感じ。USBメモリが5000M(USB 3.0)でつながり、マウスが1.5M(USB 1.1)でつながっています。また、USBRaspberry Pi USB 3 HubはMultiple Transaction Translator(MTT)に対応しており、異なるUSB規格のデバイスが混在した際の速度低下を抑えられます。◆5:デバイスの詳細情報Linuxでは、以下のコマンドでUSBデバイスの詳細情報を出力できます。lsusb -v出力からRaspberry Pi USB 3 Hubに関する情報を抜き出したものが以下。ポートごとの給電をオン・オフできる「per-port power switching(PPPS)」には対応していないことが分かります。ほかにも色んな情報が含まれているので、何かの参考にしてください。