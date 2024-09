【METAL GEAR - PRODUCTION HOTLINE at TGS2024】9月27日12時~ 配信開始

GUは、タクティカル・エスピオナージ・アクション「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」とのコラボレーションを発表した。10月25日より販売開始。

本コラボでは、パデッドブルゾンやフリースジャケット、ダブルフェイスパーカ、ラウンジウェア、ソックスといったアイテムがラインナップ。スネークとザ・ボスが“タウンウェアを支給したら”というコンセプトで、アーバンミリタリーウェアらしいシンプルかつ「MGS」シリーズを彷彿とさせるデザインに仕上がっている。

「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」コラボアイテムは日本のみならず、中国、台湾、香港、アメリカのGU店舗でも販売予定となっている。

