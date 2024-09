チェルシーの生え抜きDFはレンタル先で印象的な活躍を見せている。



シェフィールド・ユナイテッドを率いるクリス・ワイルダー監督はチェルシーからレンタル移籍中の20歳DFアルフィー・ギルクリストを絶賛している。クラブ公式が伝えている。



「トレーニング中の彼の姿を見て欲しい。彼はトレーニング中もシュートブロックを怠らないため、彼の体についた傷の数は計り知れない。そこには芸術があり、彼がトレーニングに取り組む姿勢が表れている。彼はトレーニング中でさえもボールがゴールラインを割らないように心掛けている。彼には根性があり、私たちは彼の加入をとても喜んでいる」





What dreams are made of. #CFC | #CheEve pic.twitter.com/zlafmBh3Ik