優勝賞金1000万円!千鳥×Amazon『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ』、Prime Videoで独占配信

千鳥がメインMCを務め、Amazonとタッグを組んだ新たなお笑いバトル番組『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ』が、2024年10月31日(木)18時よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。この番組は、即興コントの頂点を決めるお笑いサバイバルバトルで、優勝賞金はなんと1,000万円。



『最強新コンビ決定戦』は、Amazon MGMスタジオ製作による初の試みで、実力派芸人たちが一日限りのオリジナルコンビを結成し、襲い掛かる難易度MAXのお題に即興コントで挑む。観客200人が「一番面白くないコンビ」に投票して脱落していくという過酷なルールのもと、瞬発力やアドリブ力、チームワークが試される。

芸人たちが自らの実力を証明するために、意地とプライドをかけて激闘を繰り広げる。観客のリアルな反応が直接結果に影響を与えるため、参加する芸人たちは緊張感を持って挑むことになる。これまでにない化学反応が生まれる瞬間を見逃せない。



メインMCを務める千鳥は、数々の人気番組で若者から絶大な支持を得ており、今回もその存在感を発揮する。彼らのコンビ愛は深く、芸人たちの激闘を見届けながら、番組を盛り上げる役割を果たす。解禁されたティザービジュアルでは、爆笑する千鳥の二人が映し出され、その姿からは芸人たちが巻き起こす笑いの激戦への期待が膨らむ。

千鳥の軽快なトークと、参加する芸人たちの予測不能なアドリブが交錯することで、視聴者にとっても手に汗握る展開が待っている。この新感覚の即興コントバトルで、どのコンビが「ゴールデンコンビ」に輝くのか、その行方から目が離せない。注目の出場芸人は後日発表される。



【コメント】

大悟(千鳥)

「1年とか、何年も磨いたネタを披露する他のネタ番組と違って、芸人たちが数秒、数十秒で絞り出したものがどれぐらい面白いのかっていうのが、多分これを見てもらえたら分かるし、芸人ってすごいなと思ってくれるんじゃないかと思います。皆さんに見てほしい。でも、芸人が見ちゃうと第2回がなくなりそうだなと。みんな断るんじゃないか?大変そうで」



ノブ(千鳥)

「とにかくスケールが大きくて、本当にすごいものを見させてもらいました。これまで賞レース的な番組ではMCをしたことがなかったですし、オリジナルコンビによる即興コントというのも、斬新で楽しかったです!企画を初めて聞いた時は、どんな感じになるのか分からなかったので大丈夫か?と思いましたが、もうなんか最後は『Amazon Primeしてるな〜』みたいな雰囲気になってましたね。自然とみんなで『フー!』って言ってましたもん(笑)ほんとに恥ずかしくない番組になったと思いますので、皆さんぜひご覧ください!」



Amazon MGM スタジオ インターナショナル・オリジナル責任者 ジェームズ・ファレル

「これまでのお笑い番組とは一線を画す新たなコンテンツとして、千鳥のお二人とともに、『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ』をプライム会員の皆様にお届けできる事を大変喜ばしく思います。人気・実力を兼ね備えた芸人たちによる異色のオリジナルコンビ。そんな彼らが魅せる芸人としての底力にどうぞご期待ください」



Amazon Original『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ』概要

配信開始日:2024年10月31日(木)18時より独占配信開始

MC:千鳥(大悟、ノブ)

話数:全5話