À¤³¦¥·¥§¥¢6³ä¡ª¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½Â¸ºß´¶¡×¡¡È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ØÄ´À°µ¡´ï¡Ù¤Î¹©¾ì¤ò¹âÀìÀ¸¤¬¸«³Ø¡¡·§ËÜ
¤¤ç¤¦5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶å½£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢TSMC¤Î¿Ê½Ð¤ËÈ¼¤¦·§ËÜ¸©Æâ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï10Ç¯¤Ç11Ãû2000²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¿ä·×¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¤³¦¥·¥§¥¢6³ä¡ª¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½Â¸ºß´¶¡×¡¡È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ØÄ´À°µ¡´ï¡Ù¤Î¹©¾ì¤ò¹âÀìÀ¸¤¬¸«³Ø¡¡·§ËÜ
¤Þ¤¿µÆÍÛÄ®¤Ï5Æü¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¸ÀÑ¤ò¸«¿ø¤¨¿·¤¿¤Ê¹©¶ÈÃÄÃÏ¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ò9·îÃæ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Ë¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¥·¥§¥¢6³ä¡¡¥¬¥¹Ä´À°µ¡´ï¤Î¹©¾ì
·§ËÜ¸©À¾¸¶Â¼¤Ë¤¢¤ëËÙ¾ì¥¨¥¹¥Æ¥Ã¥¯°¤ÁÉ¹©¾ì¡£
À½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÉôÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¬¥¹¤ÎÄ´À°µ¡´ï¡Ö¥Þ¥¹¥Õ¥íー¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢¤Ï6³ä¡ª
30Ç¯Á°¤«¤é·§ËÜ¤Ë¹©¾ì¤òÃÖ¤¯ËÙ¾ì¥¨¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤³¤½Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÙ¾ì¥¨¥¹¥Æ¥Ã¥¯°¤ÁÉ¹©¾ì¡¡¾®»³ÇîÇ·¹©¾ìÄ¹¡Ö¡Ê·§ËÜ¤Ï¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤³¤ÎÃÏ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¿Í¡¢´ë¶ÈÎ©ÃÏ¤ÎÎ®¤ì¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®»³¹©¾ìÄ¹¡Ö¡Ê·§ËÜ¤Ë¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤·¥Ñー¥È¥Êー¡Ê´ë¶È¡Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×
ºÇÁ°Àþ¤Î¸½¾ì¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°
¤³¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¶È³¦¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«³Ø²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀâÌÀ¤¹¤ë¿¦°÷¡Ö±ÕÂÎ¤Î¥Þ¥¹¥Õ¥íー¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¤äÊ¡²¬¤Ê¤É¤Î¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸10¿Í¤Ç¤¹¡£
¸«³Ø²ñ¤Ç³ØÀ¸¤Ï¡¢ÉáÃÊ³Ø¹»¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¡´ï¤Î¼ÂÊª¤Ë¤Õ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤Îµ¡´ï¤ò¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤ê¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î¸½¾ì¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¡Ö¡Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¡Ë°ìÃÊ³¬ÆóÃÊ³¬¡¢²¿ÃÊ³¬¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
³ØÀ¸¡Ö¡Ê¹©¾ì¤Ç¡Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹©Äø¤ò¸«¤é¤ì¤ÆÃÎ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
»ûÅÄ²°,
Ë¡Í×,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
¿À»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê