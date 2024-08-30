³ô²ÁË½Íî¤ÇÍø±×9³äÈô¤ó¤À¡Ä1Ç¯È¾¤ÇÃù¶â1500ËüÆâ¤Î1000Ëü¤ò¥¤¥±¥¤¥±Åê»ñ¤Î58ºÐ²ñ¼Ò°÷¤¬ÎÞÌÜ¤Ç¤¹¤¬¤Ã¤¿"¿ÀÍÍ"
¢£¤Ë¤ï¤«Åê»ñ²È¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê4¤Ä¤Î·ê
¡Ö500Ëü±ß¤â¤¢¤Ã¤¿Íø±×¤¬60Ëü±ß¼å¤Þ¤Ç·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
8·î5Æü¤ÎÂçË½ÍîÄ¾¸å¡¢»ä¤É¤â¤Î»öÌ³½ê¤Ë¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê»ñÎò1Ç¯È¾ÌÜ¤Î»³ÅÄ¾¼¿Î¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦58ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Íø±×500Ëü±ß¤¬60Ëü±ß¼å¤ØÍî¤Á¤¿½Ö´Ö¡¢Ìó9³ä¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î´é¤Ï¸«¤ë¤«¤é¤ËÏµÇâ¤·¡¢ÌÜ¤Ï½á¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ïºò½Õ¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¡¢1Ç¯È¾Á°¤«¤éÆüËÜ³ô¤òÃæ¿´¤ËNISA¡Ê¿·NISA¡Ë¤äiDeCo¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ»ñ¶â¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤Æ¤¤¿1500Ëü±ß¤ÎÃù¶â¤«¤é¡£ºÇ½é¤Ï·î2Ëü±ß¤Î¾¯³ÛÀÑÎ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÇã¤Ã¤¿ÆüËÜ³ô¤äÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñÏÈ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¤¬Ä´»Ò¤è¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢Åê»ñ¤Ã¤Æ°Æ³°Í¾Íµ¡£¤â¤Ã¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤ÆÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÁý¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ³Û¤ò·î2Ëü±ß¤«¤é3Ëü¡Á4Ëü±ß¤Ø¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤ÇÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¸ÄÊÌ³ô¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅê»ñ¤Ë¤É¤ó¤É¤óÅê²¼¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¤³¤Î1Ç¯È¾¤Ç1500Ëü±ß¤ÎÃù¶â¤Î¤¦¤Á1000Ëü±ß¤òÅê»ñ¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ß¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÃ»´ü´Ö¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤ÈÅê»ñ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤¬¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊNG¹Ô°Ù¤ò4ÅÀ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¡ÖÄ¹´ü¡¦¤Ä¤ß¤¿¤Æ¡¦Ê¬»¶¡×¤Î¸¶Â§¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡ Ã»´ü´Ö¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÂçÈ¾¤òÅê»ñ¤Ë¤Ä¤®¹þ¤à
¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢Ï·¸å¤òÌÜÁ°¤Ë¿·NISA¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢Íø±×¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÂà¿¦¶â¤Ê¤ÉÃù¶â¤ÎÂçÈ¾¤òÅê»ñ¤Ë¤Ä¤®¹þ¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾å¾º¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·NISA¸å¤Ë»Ï¤á¤¿¿Í¤ÏÁê¾ì¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÃÎ¤é¤ºÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤¬¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¸ÄÊÌ³ô¤äÅê»ñ¾¦ÉÊ¤ÎÅê»ñÀè¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Åê»ñÀè¤âÆüËÜ³ô¤äÊÆ¹ñ³ô¤Ê¤ÉÅê»ñÂÐ¾Ý¤Î¹ñ¤ä¼ïÎà¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤â¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î³ä¹ç¤Ç¸«¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¡£Åê»ñ¾¦ÉÊ¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£ ¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë
³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤â¹²¤Æ¤º¡¢¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥É¥ó¤È¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤ ¡ÖÍø±×¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê»ñ°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î²È·×¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÅê»ñ¼ÂÀÓ¤¬¤è¤¤¤³¤È¤ÇËý¿´¤·¡¢²È·×¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿©Èñ¤Ï3¿Í²ÈÂ²¤Ç6Ëü¡Á7Ëü±ß¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï8Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë·î¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åê»ñÍø±×¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿©Èñ¤Ê¤É¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤´²ÈÄí¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»È¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤¬½çÄ´¤Ê»þ´ü¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡Ö²Ô¤°¡×¤¬¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¡ÈÁý¤¨¤ë¡É¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Íø±×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£
¢£µÞÍî»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È
¤µ¤Æ¡¢ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»ä¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¯Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¾®¤Ï¤¢¤ìº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊË½Íî¤Ïµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢Íø±×¤Ï¤¤¤º¤ì¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¡£¤à¤·¤í¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¤ÎÄ¹´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊË½Íî¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍø±×¤ÏÃÆ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£³ô²Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤³¤½¡¢°Â¤¯Â¿¤¯Çã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤â²¼¤¬¤ê¡¢Çã¤Ã¤Æ¤â²¼¤¬¤ê¤È¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔ°Â¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÍ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤¬¤êÊý¤Ï¼Â¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÍê¤â¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢20Ç¯¤¢¤Þ¤êÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î»þ¡¢30¡ó¶¯Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸µËÜ¤ÈÍø±×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Íø±×¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸º¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¼ê¤ÏÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹´ü¡¦¤Ä¤ß¤¿¤Æ¡¦Ê¬»¶¡×¤Î¸¶Â§¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁêÅö¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸µËÜ¤ò³ä¤ë¤Û¤É»ñ»º¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·°Â¿´¤·¤¿´é¤Ç¡Ö½é¿´¤ËÌá¤Ã¤ÆÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Ï¾Ç¤Ã¤ÆÇä¤é¤º¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì¸À¡£
¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤à¤·¤í¾Ç¤Ã¤ÆÇä¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï»³ÅÄ¤µ¤ó¤ËµÞÍî»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖNG¹Ô°Ù¡×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ÊÍø±×¤¬°ì»þ9³ä¸º¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ô²Á¤¬»ý¤ÁÄ¾¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅê»ñ¼ÂÀÓ¤â²þÁ±¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
1¤Ä¤Ï¹²¤Æ¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Åª¤ËÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢2¤ÄÌÜ¤ÏSNS¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢3¤ÄÌÜ¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£SNS¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÂ»¼º¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÇä¤Ã¤ÆÂ»ÀÚ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö³ô¤ò³ä°Â¤ÇÇã¤¦¤Ê¤éº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤Ê°Õ¸«¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
Æ±¤¸¤¯¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢¼ê¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÇä¤Ã¤Æ°ã¤¦¤â¤Î¤òÇã¤¦¤³¤È¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î³ô¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¡ÖÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥Ê¥¤¥Õ¤ò¤Ä¤«¤à¡×¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯ÊÁ¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¿Ï¤ò¤Ä¤«¤ßÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Àµ³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤òÀú¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ¸«¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÀÅ´Ñ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ëü°ì¤Î»þ¤Ë¿´¤òÄÃ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¤ª¼é¤ê¡É
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡È¤ª¼é¤ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÅöºÂ¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÜ°Â¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤Î7.5¥«·îÊ¬¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð3Ç¯°ÊÆâ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³Ø¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢½»Âð¤òÇã¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ê¸µ¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÅê»ñ»ñ¶â¤ò¸½¶â²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÇä¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â»¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë¼´Â¤ò¾è¤»¤¹¤®¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¡û¡û¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Èº¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤É¤ó¤ÊÁê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²È·×¤ò°ú¤Äù¤á¡¢Åê»ñ¤Ï¡ÖÄ¹´ü¡¦¤Ä¤ß¤¿¤Æ¡¦Ê¬»¶¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼é¤êÄÌ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎµÞÍî¤Ï¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤¤¤¥¯¥¹¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
²£»³ ¸÷¾¼¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤¢¤¡Ë
²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½
¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò²þÁ±¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²È·×ºÆÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢²È·×¤Î³Î¼Â¤ÊºÆÀ¸¤ò¤á¤¶¤·¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÁêÃÌ¡¦»ØÆ³¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï2Ëü6000·ï¤òÆÍÇË¡£½ñÀÒ¡¦»¨»ï¤Ø¤Î¼¹É®¡¢¹Ö±é¤âÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ï90ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î3000±ßÅê»ñÀ¸³è¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤ä¡ØÇ¯¼ý200Ëü±ß¤«¤é¤ÎÃù¶âÀ¸³èÀë¸À¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤òÂåÉ½ºî¤È¤·¡¢Ãøºî¤Ï171ºý¡¢Îß·×380ËüÉô¤È¤Ê¤ë¡£
----------
¡Ê²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½ ²£»³ ¸÷¾¼¡Ë