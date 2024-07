円谷プロとMARVELが、コミックで夢のクロスオーバーを発表!

ウルトラマンとアベンジャーズ、スパイダーマンが初タッグを組むコミックスの日米同時リリースが決定しました☆

円谷プロ・MARVEL コミックでのクロスオーバーを発表

今回のタッグでは、アメリカでのアメコミシリーズ、および日本での漫画連載を通じて、ウルトラマン、アベンジャーズ、スパイダーマンが手を組み、コミック史上最も凶悪な伝説の悪役たちに挑みます。

日米それぞれのクリエイティブチームが、日本とアメリカで、それぞれのストーリーを描きます。

『Ultraman x Avengers(原題)』、及び『ウルトラマン アロング・ケイム・ア・スパイダーマン』は、2024年8月14日より各国のコミックストアや、WEB配信等で発売・掲載される予定。

また、『Ultraman x Avengers(原題)』日本語翻訳版については、既刊シリーズに引き続き小学館集英社プロダクションから追って発刊される予定です。

さらに、円谷プロダクションの作品や世界観が楽しめるデジタルプラットフォーム「TSUBURAYA IMAGINATION」でも両作品の配信が予定されています。

MARVELコミックス編集長C・B・セブルスキー氏 コメント

マーベル・コミックスと日本の漫画がこのような素晴らしい形で結ばれ、私たちの最強ヒーローとウルトラマンが手を組み、かつてないほどの究極の悪役と戦えることになり、非常にうれしく思っています。

この漫画は宇宙レベルの壮大な対決になります。

そのなかにも深く掘り下げられたテーマや感動的な場面がたくさんあります。

世界中のファンがこの物語を体験できることを楽しみにしています。

『Ultraman x Avengers(原題)』(MARVELコミックス出版)について

脚本:カイル・ヒギンズ、マット・グルーム

作画:フランチェスコ・マナ

カバーイラスト:ダイク・ルアン

リリース予定:2024年8月14日(水)

ストーリー:ニューヨークからスパイダーマンが消えた。ウルトラマンの前に、宇宙の侵略者がやってきた。地球で原因不明の怪獣活動が頻発する…これらが意味するものはただひとつ:ウルトラマンとアベンジャーズの出会う時が来た!

MARVEL最強のチームと日本屈指のヒーローが手を組まねばならないほど厄介な宇宙危機とは何か。シンとサム、スペシウム光線とリパルサー・ビーム、「THWIP!」と「シュワッチ!」、それぞれが交錯する。『Ultraman x Avengers(原題)』でアツいクロスオーバーを体験しよう!

MARVELコミックス出版の『Ultraman x Avengers(原題)』は、『The Rise of Ultraman』を手掛けたカイル・ヒギンズ氏と、『The Trials of Ultraman』、『Mighty Morphin Power Rangers』を手掛けたマット・グルーム氏によるシナリオ、『The Amazing Spider-Man』を手掛けるフランチェスコ・マナ氏による作画で、日本を代表するヒーロー「ウルトラマン」と、MARVELで“地球最強のヒーロー”の異名を持つ「アベンジャーズ」が最強の敵「ギャラクタス」との戦いを描きます。

ヒギンズ氏とグルーム氏による今作は、円谷プロとMARVELコミックスがタッグを組んだコミックの4作目となります。

『ウルトラマン アロング・ケイム・ア・スパイダーマン』(小学館 コロコロコミック)について

原案:円谷プロ(協力:大石真司)

シナリオ:松本しげのぶ

作画:緋呂河とも

リリース予定:2024年8月14日(水)

掲載媒体:週刊コロコロオンライン(https://corocoro.jp/manga/)ほか

ストーリー:MARVEL世界の地球・ニューヨーク。スパイダーマンとアベンジャーズが手を組み、ドクター・ドゥームに戦いを挑む。しかし、倒れたビルで死んだ民間人を見て、戦意を失くしたスパイダーマンは、異次元列車という謎の乗り物に連れ去られってしまう。ドクター・ドゥームも乗り込んだが、なんと二人ともウルトラマン世界の東京に着いてしまった!ウルトラマンと怪獣の闘いを目にしたドクター・ドゥームは、メフィラス星人と彼が率いる怪獣墓場から蘇った怪獣軍団と手を組み、光の巨人の力を盗もうとする――。

日本においては、小学館が円谷プロ及びMARVELコミックスと提携し、『ウルトラマン アロング・ケイム・ア・スパイダーマン』を連載することが決定。

日本を代表するヒーロー「ウルトラマン」と、MARVELを代表するキャラクター「スパイダーマン」と初のコラボレーションとなります。

円谷プロ原案(協力:大石真司氏)、シナリオ担当・松本しげのぶ氏、作画担当・緋呂河とも氏による本作では、MARVEL史上最強の悪役「ドクター・ドゥーム」をはじめ、ウルトラ怪獣や異星人が多数登場し、アベンジャーズも一部登場します。

また、本作の英語翻訳版がアメリカ大手出版社ビズメディア(Viz Media)よりグローバルで出版されることも決定しました。

シナリオ:松本しげのぶ氏 コメント

ウルトラマンとスパイダーマン!

僕にとっても彼らは昔から愛着のある存在でした。

この二人がタッグを組み怪獣と戦う!

正義とは?ヒーローにとっての永遠のテーマに揺るぎ無い答えを出していく。

行き着く先は?是非目撃してください

作画:緋呂河とも氏 コメント

「ウルトラマンとスパイダーマンという、二大ビッグヒーローの作画を任せていただけることになって、プレッシャーも大きいですが、毎日ハイテンションで作画しています!

日米ヒーローの協力タッグバトルをお楽しみに!」

