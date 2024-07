AI自動追跡撮影スマホガジェット！Y's Factory「XbotGo2」

Y’s Factoryは、スポーツシーン撮影の概念を変える、AIスマートフォン連動自動追跡機能で革命的な撮影を可能にする「XbotGo2」のクラウドファンディングにおいて、公開6時間で【目標金額300万円】を達成しました。

Y’s Factoryは、スポーツシーン撮影の概念を変える、AIスマートフォン連動自動追跡機能で革命的な撮影を可能にする「XbotGo2」のクラウドファンディングにおいて、公開6時間で【目標金額300万円】を達成。

ネクストゴールとして本日(2024年7月19日)より数量限定・限定ご支援価格にてプロジェクトを開始し、1,000万円にチャレンジ中です(※現在CAMPFIRE内の総合人気ランキング1位)。

スポーツ観戦・撮影の概念が変わるアイテムです。

■商品展開の背景

これまでスポーツを観戦しながら、プレーを撮影する際は、片手にデジカメやスマホを持って撮影しかありませんでした。

もしくは三脚に取り付けて撮影する場合、定点での撮影になってしまいます。

そこで、スポーツを自動撮影してくれるAIガジェットを世界中で探した結果、XbotGoにたどり着きました。

世の中には、被写体をロックオンして、自動追跡撮影してくれるジンバルは存在します。

しかし、スポーツのプレーを自動追跡してくれるスマートフォン連動のガジェットはありません。

スマートフォン連動のガジェットということで、アプリケーションを通じて様々な機能を楽しめます。

また、スポーツを撮影して、動画を分析に生かすという点でも、XbotGo2は活躍してくれます。

撮影された動画はアプリケーションのクラウドに保存され、簡単に自分のスマートフォンにダウンロードすることが可能です。

撮影した動画をすぐに、家族・友人に共有することができます。

この商品を展開することで、スポーツを楽しむ方々、そのご家族、またスポーツのレベルアップを図りたい方々に新たなライフスタイルを提供できると考えています。

■担当者コメント

私自身、サッカーをやっており、プレー動画を撮影して自分で編集しハイライトを作成しています。

大切な試合での思い出作り、レベルアップに繋がる動画分析に活用など、使用用途は様々です。

撮影した動画をすぐにLINE等で送ったり、生配信でリアルタイムに共有できるのは、大変素晴らしい体験に繋がると考えています。

リモートコントローラーも同梱されているので、10メートルまでの遠隔操作も可能となっています。

サッカー以外にも、20以上のスポーツに対応可能なので、スポーツ活動者の最適なパートナーになってくれると期待しています。

(対象スポーツ:サッカー、バスケットボール、アイスホッケー、バレーボール、ビーチバレー、ラグビー、バドミントン、テニス、卓球、フットボール、ラクロス、フットサル、ボクシング、フェンシング、テコンドー、フィギュアスケート、体操、ダンス、ヨガなど)

■XbotGo2 商品詳細

【4つのメイン機能】

(1)AI搭載スポーツ自動撮影

デュアルカメラと120度の超広角レンズを搭載し、AI独自アルゴリズムにより、チームスポーツのトラッキングをハイレベルで実現。

特定の選手の追跡も可能となります。

120度の超広角レンズを搭載し、20種類以上のスポーツの自動追跡を実現可能に。

自動追跡撮影

(2)ライブストリーミング(生配信)

月額無料のXbotGoアプリケーションは、XbotGo Live、YouTube、Facebook、Game Changerなどの人気ストリーミングプラットフォームや、RTMPをサポートするその他のプラットフォームに対応しています。

試合の興奮をお友達やご家族とタイムリーに共有が可能に。

生配信

(3)360度パノラマトラッキング

XbotGoの最新イノベーションは、最先端のデザインにより、360度撮影可能のシームレスパノラマトラッキングを可能にしました。

より広い視野で、息を飲むような瞬間をとらえるスリルを体験でき、没入感のある映像を撮影できます。

フィギュアスケート、ダンス、陸上競技のようなダイナミックなシーンの撮影に特に最適で、圧倒的な映像を提供します。

(4)個人特定追跡機能

再識別技術を活用したFollowMe2.0は、選手の外見、体型、ユニフォーム番号などに基づいて識別し、ロックオンします。

また、ズームインして被写体をフレーム内で目立たせるなど、プロフェッショナルな映像を撮影できます。

この機能により、スポーツの中で「わが子を追跡してほしい」「あの番号の選手を追跡したい」というお悩みを解決できます。

■クラウドファンディング詳細

プラットフォーム: CAMPFIRE

プロジェクト名 : 【AI自動追跡撮影】

スポーツシーンをXbotGo2で撮影してみませんか?

期間 : 2024年7月19日から8月31日まで

URL :

https://camp-fire.jp/projects/view/767295

リターン一例 :

・【超早割37%OFF】XbotGo2本体+リモコンセット 限定20個:49,980円(税込)

→限定数量ご支援あり、在庫無し

・【早割25%OFF】XbotGo2本体+リモコンセット 限定50個:59,980円(税込)

・【通常割6%OFF】XbotGo2本体+リモコンセット:74,980円(税込)

(よりお安くご支援頂けるように、人数限定のリターンもあります)

