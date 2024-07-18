１８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・貿易統計
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物クライメート・トランジション利付国債の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：４５ ユーロ・ＥＣＢラガルド（欧州中央銀行）総裁の会見
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブロンコＢ<3091>，ディスコ<6146>
※東証スタンダード上場：カドス・コーポレーション<211A>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・貿易統計
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物クライメート・トランジション利付国債の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：４５ ユーロ・ＥＣＢラガルド（欧州中央銀行）総裁の会見
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブロンコＢ<3091>，ディスコ<6146>
※東証スタンダード上場：カドス・コーポレーション<211A>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
出所：MINKABU PRESS