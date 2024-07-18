１８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０　日・５年物クライメート・トランジション利付国債の入札
１０：３０　豪・失業率
１０：３０　豪・新規雇用者数
１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
１８：００　ユーロ・建設支出
２１：１５　ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：４５　ユーロ・ＥＣＢラガルド（欧州中央銀行）総裁の会見
２３：００　米・景気先行指標総合指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：ブロンコＢ<3091>，ディスコ<6146>
※東証スタンダード上場：カドス・コーポレーション<211A>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか

出所：MINKABU PRESS