元フィギュアスケート選手の安藤美姫さん(36)が2024年6月25日、英文で「もう耐えられない」などとXに投稿し反響を呼んでいる。

週刊文春で16歳教え子との「手つなぎデート」報じられる

暗がりに光がさしている写真に白地で、

「"I can't take it anymore." I feel really burned out.(もう耐えられない。本当に燃え尽きた気分)」

とつづった画像を掲載した。

さらに「There is no one can trust How they feel when they have possibilities to destroy someone's life...heart... Especially if this person have there own family... Why you could smile and feel fine to make hurts. You guys not know the truth... Why you all believe what you dont know about...」とも投稿している。

意味は「誰も信用できない。誰かの人生や心を破壊する可能性があるとき、彼らはどう感じるのか...特にその人に家族がいる場合は...なぜ傷つけても平気で笑えるのか。あなたたちは真実を知らない...なぜ知らないことを信じるのか...」。

また、この投稿を引用する形でハッシュタグを投稿。「#life #人生 #feel #感情 #tired #疲れた #why #疑問」とコメントしている。

安藤さんをめぐっては26日、「週刊文春」が安藤さんが専任コーチを務める16歳のフィギュア選手との「USJ手つなぎデート」を報道していた。

安藤さんの投稿には、次のようなコメントが寄せられている。

「美姫さん、何があったのかわからないけど、私は美姫さんのことがずっと好きで尊敬しています」

「昨日のこの投稿の意味がようやくわかった。まぁ安藤コーチは安藤コーチなりに考えてやってると思う、というのが素直な感想ですね」

「私は安藤美姫さんを信じます」

「どうしちゃったんでしょうか 何があっても美姫ちゃんのこと応援しています!!」

「教え子の方が可哀想です。コーチは大人なんだから、もっと慎重に行動すべきなのでは」「少なくとも説明義務はあるかと思う。それが真実でも違ってても、未成年であり未来のある選手」

「安藤美姫さん、昨夜の報道をみて驚いています。ただ、このような事実がないのならちゃんと言った方がいいと思います」

「記事が違うなら説明すれば良いのに」