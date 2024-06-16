Ž¢´°Á´¤Ê°ãË¡Ãó¼ÖŽ£¤Ç¤âŽ¤¼ÖÆâ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ª¼ê¾å¤²¡Ä·Ù»¡´±¤Ë¤Ç¤¤ÆŽ¤Ž¢ÎÐ¤Î¿ÍŽ£¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È
¢£Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤¤Êª¤·¤è¤¦¤È¼Ö¤òÎ¥¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ìá¤Ã¤¿¤é²«¿§¤ÎÃó¶Ø¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ãó¼Ö¥ë¡¼¥ë¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶ÌÜ¤ò3¤Äµó¤²¤è¤¦¡£
¢ ¤¿¤Þ¤¿¤Þ·Ù»¡´±¤äÃó¼Ö´Æ»ë°÷¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤«
£ Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ÎÇ§»öÌ³¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤«
¢£±¿Å¾ÀÊ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹
¡ Ãó¼Ö°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤«
¤½¤ó¤Ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤À¡¢¤ÈÉáÄÌ¤Ï»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦±ü¤¬¿¼¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖÃó¼Ö¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡¡Ê°Ê²¼¡¢Æ»¸òË¡¡Ë¤ÎÂè2¾òÂè1¹àÂè18¹æ¤ËÄêµÁ¤¬¤¢¤ë¡£ÄêµÁ¤Ï2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¤³¤ì¤À¡£
¡Ö¿Í¤Î¾è¹ß¤Î¤¿¤á¤ÎÄä»ß¤ò½ü¤¯¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¿ÍÂÔ¤Á¤Ï¥¢¥¦¥È¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÊÛÅöÅ¹¤ÎÁ°¤ÇÆ±¾è¼Ô¤¬¹ß¤ê¤ÆÊÛÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤¬Ãó¼Ö¶Ø»ß¾ì½ê¤Ê¤é¤Ð¤Ã¤Á¤êÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
´Ý¥«¥Ã¥³Æâ¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÄä»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃó¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±¿Å¾¼Ô¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢µÞ¤Ê¸Î¾ã¤Ç¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ç¤â¡¢°ãÈ¿¤Ï°ãÈ¿¤À¡£
¢£¡ÖÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¤Î¤Û¤¦¤¬È¿Â§¶â¤¬¹â¤¤
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃó¼Ö¤ÎÄêµÁ¤Ï¤³¤ì¤À¡£
±¿Å¾¼Ô¤¬¥¯¥ë¥Þ¤òÎ¥¤ì¤ÆÄ¾¤Á¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎÃó¼Ö°ãÈ¿¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¤È¤¤¤¦¡£5Ê¬°ÊÆâ¤Î²ßÊª¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¾ì½ê¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ±¿Å¾¼Ô¤¬Å¹ÊÞ¤äÁÒ¸Ë¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥Ã¥³½ñ¤¤Î¡ÖÆÃÄê¼«Æ°±¿¹ÔÃæ¡×¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê±¿Å¾¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¼«Æ°±¿Å¾¤Î¾ì¹ç¤À¡£
È¿Â§¶â¤Ï¡ÖÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¹â³Û¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃó¼Ö¶Ø»ß¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÉáÄÌ¼Ö¤ÎÃó¼Ö°ãÈ¿¡¢¤½¤ÎÈ¿Â§¶â³Û¤Ï¡¢ÈóÊüÃÖ¤¬1Ëü±ß¡¢ÊüÃÖ¤¬1Ëü5000±ß¤À¡£
¢£¸òº¹ÅÀ¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶Ø»ß
Ã±¤Ê¤ëÃó¼Ö°ãÈ¿¤È¡¢ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡¢2¤Ä¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö»ØÄêÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¡Ê°Ê²¼¡¢»ØÄê°ãÈ¿¡Ë¤È¡ÖË¡ÄêÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Ë¡Äê°ãÈ¿¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£»ØÄê°ãÈ¿¤È¤Ï¡¢É¸¼±¤Ë¤è¤êÃó¼Ö¶Ø»ß¤È»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤ÎÃó¼Ö°ãÈ¿¤À¡£¤³¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Ë¡Äê°ãÈ¿¤È¤Ï¡¢É¸¼±¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âÆ»¸òË¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿Ãó¼Ö°ãÈ¿¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ»¸òË¡Âè44¾ò¤ÏÂè1¹à¤Ç¡¢¸òº¹ÅÀÆâ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¾å¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ä¸òº¹ÅÀ¤ÎÂ¦Ã¼¤Ê¤É¤«¤é5m°ÊÆâ¤ÎÉôÊ¬¡¢Æ§ÀÚ¤ÎÁ°¸å10m°ÊÆâ¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò¡¢Ãó¼Ö¤âÄä¼Ö¤â¶Ø»ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ì½ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ãó¼ÖÊýË¡¤Î°ãÈ¿¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂè47¾òÂè2¹à¤Ï¤³¤¦Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãó¼Ö¶Ø»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±¦Â¦Ãó¼Ö¤ÏË¡Äê°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡Öº¸Â¦Ã¼(¤µ¤½¤¯¤¿¤ó)¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Ãó¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÎÊâÆ»Ãó¼Ö¤â¤³¤Î°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¡£
°Ê¾å¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤âÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤éÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃó¼Ö°ãÈ¿¤È¡¢ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ï¤ß¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£
¢£°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤«¤Ï±¿¼¡Âè
¢ ¤¿¤Þ¤¿¤Þ·Ù»¡´±¤äÃó¼Ö´Æ»ë°÷¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤«
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¡×¤È¾Ð¤¦Êý¤â¤ª¤¤¤Ç¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¢¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
³¹Ãæ¤Ç¡¢ÎÐ¿§¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ°ãË¡Ãó¼Ö¤Î¸«²ó¤ê¤ò¤¹¤ë2¿ÍÁÈ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¡ÖÃó¼Ö´Æ»ë°÷¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï2006Ç¯6·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¸å¡¢Ãó¼Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ê·ï¿ô¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£¡Ê¤¤¤ï¤ÐÅìµþÅÔ·Ù¡Ë¤ÈÂçºåÉÜ·Ù¤¬¡Ö½Ö´Ö°ãË¡Ãó¼ÖÂæ¿ô¡×¤ò¤µ¤«¤ó¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
½Ö´Ö¤Î°ãË¡Ãó¼ÖÂæ¿ô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸¡µóÎ¨¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤«¡¢Åö»þ»ä¤Ï·×»»¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ö½Ö´Ö¡×¤ò2»þ´ÖÄøÅÙ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¡µóÎ¨¤Ï1¡ó¤Ë±ó¤¯ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãó¼Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ê·ï¿ô¤¬Á´¹ñ1¡¢2°Ì¤ÎÅìµþ¡¢Âçºå¤Ç¤µ¤¨¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø·Ù»¡´±Î½¤¬¸«¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î·Ù»¡¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¸Å¤¤ËÜ¤¬¤¢¤ë¡£1999Ç¯3·î½éÈÇ¤À¡£Ãø¼Ô¤ÏÊ¿Âô¾¡±É¡¦½°µÄ±¡µÄ°÷¡£¤½¤³¤Ë¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©·Ù¸òÄÌÉô¤ÎÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÀøºß°ãÈ¿¡×¤ò¿ä·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯´Ö103²¯·ï¡£Åö»þ¤Î¿ÀÆàÀî¸©¤Î¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏÇ¯´Ö48Ëü·ï¡¢¸¡µóÎ¨¤ÏÌó0.005¡ó¡Ä¡Ä¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ãË¡Ãó¼Ö¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤ÆÈù¾¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¬¤Á¤¬¤Á¤Î½çË¡±¿Å¾¤ËÅ°¤¹¤ë¿Í°Ê³°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¶ÌÜ¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö±¿¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ©¾åÃó¼Ö¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥»¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤ß¤ó¤Ê20¥¥í¥ª¡¼¥Ð¡¼¤°¤é¤¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£20¥¥í¤Ê¤éOK¤é¤·¤¤¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¯¾ì½ê¤Ç¡¢Ää»ßÀþ¤Î¼êÁ°¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ï½é¿´¼Ô¡¢²¼¼ê¤¯¤½¤À¡×
¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡·ë¶É¤Ï±¿¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤¹¤«¤Ã¤ÈÊá¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÎÐ¤Î¿Í¡×¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤À¤±
£ Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊüÃÖÃó¼Ö¡×¤À¤±
·Ù»¡Ä£¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤ËÃó¼Ö´Æ»ë°÷¤ÏÌó1900¿Í¤¤¤ë¡£
Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¡Ê°Ê²¼¡¢´Æ»ë°÷¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¡È»Å»ö¡É¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤Ï¡¢°ãË¡Ãó¼Ö¤Î°ãÈ¿¼ÔËÜ¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´Æ»ë°÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Î³ÎÇ§µÚ¤ÓÉ¸¾Ï¤Î¼èÉÕ¤±¡×¡ÊÂè51¾ò¤Î4Âè1¹à¡Ë¤À¡£
¢£¡Ö¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ¡×¤ÏÃó¼Ö´Æ»ë°÷¤Î¾ì¹ç
¡ÖÉ¸¾Ï¡×¡á¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ú¤¿¤ê¤ÈÅ½¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤Î²«¿§¤¤Ãó¶Ø¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¡£¡Ö³ÎÇ§É¸¾Ï¡×¤È¤â¤¤¤¦
¤Ð¤Ã¤Á¤ê°ãË¡Ãó¼Ö¤Ç¤â¡¢¡ÖÊüÃÖ¼ÖÎ¾¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Æ»ë°÷¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÃó¼Ö°ãÈ¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â´Æ»ë°÷¤¬ÁÇÄÌ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤é¤ì¤ëÁ°¤ËÌá¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ
´Æ»ë°÷¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
2¡¢°ãË¡Ãó¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¼ÖÆâ¤òÇÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡ÖÊüÃÖ¼ÖÎ¾¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
3¡¢ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤«¤éÂßÍ¿¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç¾Úµò¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢ÂßÍ¿¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓÃ¼Ëö¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ë
¢¨¥Ç¥¸¥«¥á¤È·ÈÂÓÃ¼Ëö¤¬°ìÂÎ·¿¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
4¡¢ÂßÍ¿¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓ¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÇÉ¸¾Ï¤ò°õºþ¤¹¤ë
5¡¢É¸¾Ï¤òÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤ë
¢¨¤³¤ÎÅ½¤ê¤Ä¤±¡¢Æ»¸òË¡Åª¤Ë¤Ï¡Ö¼è¤êÉÕ¤±¡×¤È¤¤¤¦
4¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢5¤ÎÁ°¤Ë±¿Å¾¼Ô¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ØÌá¤ì¤Ð¡¢´Æ»ë°÷¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢°õºþ¤·¤¿É¸¾Ï¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤º¤Ëµî¤ë¡£±¿Å¾¼Ô¤¬¤¤¤ì¤ÐÊüÃÖÃó¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö°ãË¡Ãó¼Ö¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ØÌá¤Ã¤¿¤é¡¢´Æ»ë°÷¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¡¢¥ä¥Ð¥¤¤È»×¤¤¡¢±£¤ì¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏºÇ°¤À¡£¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤±¤Ð¡¢ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´Æ»ë°÷¤Ïµî¤ë¤Î¤À¡£´Æ»ë°÷¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤â°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤ë¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¢£¼ÙËâ¤Ê°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ä
¤³¤³¤Þ¤ÇÃó¼Ö°ãÈ¿¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
110ÈÖÄÌÊó¤¹¤ì¤Ð·Ù»¡´±¤¬Î×¾ì¤¹¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°ãË¡Ãó¼Ö¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¸½Ç§¤·¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤Ï²¿¤â¤»¤º¤Ëµî¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤â¤·¤âÌÀ¤é¤«¤Ë°ãË¡Ãó¼Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¤»¤º¤Ëµî¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·ÄÌÊó¼Ô¤¬¡Ö¶ì¾ð¿½½Ð¡×¡Ê·Ù»¡Ë¡Âè79¾ò¡Ë¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·Ù»¡´±¤ÏÎ©¾ìÅª¤Ë¤Þ¤º¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢·Ù»¡¤Ë¤ÏÃó¼ÖÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë110ÈÖÄÌÊó¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤Ë85Ëü·ï°Ê¾å¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë°ãÈ¿¼ÔËÜ¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡´±¤ÏºÇÄã¸Â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤¦¤Ï¤º¤À¡£ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Ê¤éÉ¸¾Ï¤ò¡¢·ÈÂÓ¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ê½ñ¤¤ÇºîÀ®¤·¡¢ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï·Ù»¡´±¡¢¸òÄÌ½ä»ë°÷¤âÅ½¤ì¤ë
É¸¾Ï¤ÎºîÀ®¤È¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ä¡¢¸òÄÌÀ°Íý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¸òÄÌ½ä»ë°÷¤â¤Ç¤¤ë¡£2022Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢É¸¾Ï¤Î¼è¤êÉÕ¤±¿ô¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¢¨¸ø³«¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É®¼Ô¤¬¾ðÊó¸ø³«Ë¡¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤ß¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤Ã¤ÆÆþ¼ê
¡¦·Ù»¡´±¡¡23Ëü8885·ï
¡¦¸òÄÌ½ä»ë°÷¡¡639·ï¡¡¢¨¸òÄÌ½ä»ë°÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç8¸©¤Î¤ß
½»Âð³¹¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤ÏÃó¼Ö¶Ø»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤êË¡Äê°ãÈ¿¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¡£¤½¤³¤¬»äÆ»¤Ç¤â¡¢Æ»Ï©¤ÎÂÎºÛ¤ò¤Ê¤·¡¢ÉÔÆÃÄê¤Î¿Í¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡Ö¸òÄÌ¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì½ê¡×¡ÊÂè2¾òÂè1¹àÂè1¹æ¡Ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Æ»¸òË¡¤Î¥«¥Ð¡¼ÈÏ°Ï¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢»äÆ»¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Ãó¼Ö°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
----------
º£°æ Î¼°ì¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë
¸òÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1980Ç¯Âå¤«¤é¸òÄÌ°ãÈ¿¡¦¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼èºà¸¦µæ¤·Â³¤±¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¾ðÊó¸ø³«¾òÎã¡¦Ë¡¤òÍøÍÑ¤·ÂçÎÌ¤Î·Ù»¡Ê¸½ñ¤òÆþ¼ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2003Ç¯¤«¤éºÛÈ½ËµÄ°¤Ë¤âÇ®Ãæ¡£ËµÄ°¤·¤¿ºÛÈ½¤Ï1Ëü1000»ö·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ê2024Ç¯6·î¸½ºß¡Ë¡£
----------
¡Ê¸òÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º£°æ Î¼°ì¡Ë