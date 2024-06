自身のYouTubeチャンネルでは、壮大な自然の中で撮影されたウェディングムービーが冒頭に流れ、映像に切り替わると結婚を自らの口で伝え「いつも応援してくださっている皆様、10代の頃から気にかけて下さっている皆様にこういったご報告ができて私自身は嬉しく思っています。いつも応援ありがとうございます」とコメント。「私は13歳の時に1人で東京に上京してきて、当時は本当に子供で何も完成されていない無知な状態でお仕事をさせていただき、目まぐるしい日々を過ごしてかけがえのない経験が財産となり、少しずつ自分が構築されていった、そんな10代を過ごしていました」とこれまでの活動について回想し「1ヶ月後のことも、1年後のことも考えられないくらい当時はがむしゃらで必死だった記憶があります。今思うともう少し上手くできたんじゃないかと思うこともあるのですが、当時は当時なりに日々頑張って過ごしていたと思います」と振り返った。この日は、藤田の誕生日ということもあり「今年で26歳になります」「すっかり大人の女性になりました」とにっこり。お相手については「6つ離れた彼とはスポーツ観戦で出会って日々穏やかな時間を過ごしています」と出会いについて明かし、今後については「結婚式も控えていてライフステージが変化すると同時にSNSで発信する内容も変わってくると思います」と説明。「YouTubeでは等身大の私を発信するので変わらず見ていただけると嬉しいです」と視聴者に呼びかけた。藤田は1998年6月15日生まれ、大阪出身。2011年から2017年までダンスボーカルグループのメンバーとして活躍。2018年には、ミス明治学院コンテストのグランプリ、同年開催の「MISS/MR COLLECTION 2018 in THE ODAIBA2018」では、 モデル プレス賞に輝いた。現在は、雑誌『CanCam』の読者 モデル 「CanCam it girl」としても活動しており、最新ファッションや話題のコスメ、ダイエットついてリアルな目線で紹介している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】