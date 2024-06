【初音ミク オリジナルぬいぐるみ Fashion~Lolita~】10月上旬 展開予定

タイトーは、プライズ「初音ミク オリジナルぬいぐるみ Fashion~Lolita~」を10月上旬に展開する。

本製品は、ボーカロイド「初音ミク」を、ファッションをテーマにイラストレーター・リン☆ユウ氏が「ロリータ」をイメージした描き下ろしイラストをぬいぐるみにしたもの。

今回同社プライズ景品の情報を発信するアカウント「タイトートイズ」より本製品の商品化を発表しており、可愛らしいロリータファッションの初音ミクのぬいぐるみを一足先に確認することができる。

「初音ミク オリジナルぬいぐるみ Fashion~Lolita~」につきまして、展開日に誤りがございました。

正しくは、10月上旬から順次登場となります。

大変申し訳ございませんでした、お詫びして訂正いたします。 - タイトートイズ (@Taito_Toys) June 6, 2024

Art by リン☆ユウ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapiro.net