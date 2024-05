5月26日デビュー！baby bear PRODUCTION「スターリットストーリー」

baby bear PRODUCTIONは、新規アイドルグループ「スターリットストーリー」がデビューすることを発表しました。

baby bear PRODUCTION「スターリットストーリー」

スターリットストーリー

baby bear PRODUCTIONは、新規アイドルグループ「スターリットストーリー」が2024年5月26日にいよいよデビューすることを発表!

スターリットストーリーは、キラキラ輝く女の子たちが夢にむかって真っ直ぐに突き進む王道アイドルグループです。

ワンマンライブの開催や大型フェスへの出演を経て、メジャーデビューを目指し活動していきます。

■グループのコンセプトフレーズは、「キラメキがあつまる愛と勇気のストーリー!」

「宿命の宝石」の祝福を受け、“アイドルのチカラ”を信じるヒロインたちが集結し、ファンひとりひとりの心の世界に、愛と勇気を届けていきます。

スターリットストーリーがお届けするライブの時間だけは、日常のストレスを忘れ、別次元の世界にきた気分で楽しめます!

■スターリットストーリーについて

スターリットストーリー 動画

<SNS>

X公式アカウント:

Tweets by starlit_story

<楽曲提供>

ながいたつ:AKB48、SKE48など実績多数の音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家。

<衣装提供>

MIYANISHIYAMA:人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」、「iLiFE!」、「FES☆TIVE」など多くのアイドル衣装を手がける。

若い女性を中心に、芸能界からも大人気のファッションデザイナー。

<ダンスクリエイター>

らん先生:振付師

<メンバー>

・深川 史那(ふかがわ ふみな)

スターリットルビー(ルビー)

歌手・シンガーソングライター。

実績:サンリオ ポムポムプリン公式アンバサダー、人気ゲーム「電車でGO!!」アーケード版メインテーマ、a-nationアクトダンサー、EXILEツアーバックダンサー、テレビ朝日「musicるTV」、テレビ東京「THEカラオケ★バトル」、SHOWROOMトップランカー など

・祐天寺 鞠(ゆうてんじ まり)

スターリットラビット(ラビットサファイア)

・美咲 れおな(みさき れおな)

スターリットレモン(レモントパーズ)

・きゃりー

スターリットダイヤ(ダイヤモンド)

・姫宮 ちの(ひめみや ちの)

スターリットローズ(ローズガーネット)

・花衣 かのん(はない かのん)

スターリットムーン(ムーンストーン)

・春風 彩(はるかぜ いろは)

スターリットアクア(アクアマリン)

