2024年5月7日、Appleが開催した 配信イベント の中で、M4チップを搭載した「Apple史上最薄」のiPad Proが発表されました。AppleはiPad Proの登場に合わせて「Crush!」という宣伝動画を公開していたのですが、この動画がユーザーからの批判を集め、最終的にAppleが正式に謝罪する事態に陥っています。Apple apologizes for iPad Pro ‘Crush’ ad: it ‘missed the mark’ | Ad Age

The destruction of the human experience. Courtesy of Silicon Valley. https://t.co/273XB3CfnF— Hugh Grant (@HackedOffHugh) May 8, 2024

Truly, what is wrong with you? https://t.co/UBGszYv4CH— Justine Bateman (@JustineBateman) May 8, 2024

I found it interesting to read the Japanese backlash responses to this, some particularly disturbed because of a belief in “Tsukumogami” - the idea that creative tools can possess a spirit of their own (a beautiful notion), so destroying them is truly evil.



… not a great look https://t.co/FfSUmIKDTN— Sebastiaan de With (@sdw) May 8, 2024

Hey @Apple, I fixed it for you (sound on) pic.twitter.com/OwVnYNgXhT— Reza Sixo Safai (@rezawrecktion) May 8, 2024

https://adage.com/article/digital-marketing-ad-tech-news/apple-apologizes-ipad-pro-crushed-ad-it-missed-mark/2559321Apple apologizes for 'Crush' iPad Pro ad that sparked controversy - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/05/09/ipad-pro-crush-ad-apology/iPad Proの発表と同時にAppleが公開した問題の宣伝動画が以下。ゲーム機や楽器、塗料、カメラ機器など、さまざまなものがプレス機で潰され、1枚のiPad Proになるというもので、映像制作者・ミュージシャン・カメラマンなどさまざまなクリエイターが使用できるデバイスであることをアピールする内容となっています。Crush! | iPad Pro | Apple - YouTubeしかし、この宣伝動画に対しては批判的な意見が集まることとなります。例えば、俳優のヒュー・グラント氏は「シリコンバレーによる人間体験の破壊だ」と、同動画を批判。映画監督で作家のジャスティン・ベイトマン氏は、「本当に、あなたはどうしたのですか?」と投稿。iPhoneやiPad向けのカメラアプリであるHalideの共同創設者であるSebastiaan de With氏も、「この動画に対する日本の反発的な反応を読むのは興味深いと思いました。特に『付喪神』を信じている人たちは動揺していました。付喪神とは、創造的な道具には魂が宿るという考え(美しい概念)で、そのため、それらを破壊するのは本当に邪悪なことであると考えられています。たしかに見た目は良くありません」と述べています。映画監督のReza Sixo Safai氏は、「Appleさん、動画を直してあげたよ」と述べ、「Crush!」を逆再生した動画を投稿。この投稿には「すごく気分が良い!オリジナル版はめちゃくちゃ憂鬱だ」や「どうにかしてあなたにお金を払ってこの動画をオリジナル版の代わりに流す必要があります」といった、肯定的なコメントが多数寄せられています。これらの批判を受け、Appleのマーケティングコミュニケーション担当ヴァイスプレジデントを務めるTor Myhren氏が、海外メディアのAd Ageに対して「創造性はAppleのDNAの中に組み込まれており、世界中のクリエイターに力を与える製品を設計することは我々にとって非常に重要です。私たちの目標はユーザーが自分自身を表現し、iPadを通じてアイデアを実現する無数の方法を常に称賛することです。この動画では的を外しており、申し訳ありません」という声明を出し、正式に謝罪しました。さらに、Appleは「Crush!」をテレビCMとして放映予定だったものの、この計画はキャンセルされたとコメントしています。なお、Ad Ageによると「Crush!」は広告代理店ではなくApple社内で作成された宣伝動画だそうです。