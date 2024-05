『SHOGUN 将軍』監督の次回作が決定！フォーク・ホラー小説をドラマ化

戦国時代を描き大ヒットしたDisney+のオリジナルシリーズ『SHOGUN 将軍』で監督を務めたジョナサン・ヴァン・タルケンの次回作が決定した。Deadlineなどが報じている。

2024年のオリジナル作品の中で最もストリーミングされた作品のひとつである『SHOGUN 将軍』では1〜2話の監督を担当し、ドラマ版『ブレードランナー』の監督・製作総指揮を務めることも決定しているジョナサン・ヴァン・タルケン。

彼は、新たにアンドリュー・マイケル・ハーリーのデビュー作にしてサンデー・タイムズ紙のベストセラーとなった「The Loney(原題)」のドラマ化企画を指揮することが決定した。

