「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のドクとビフが揃って登場！大阪コミコン2024「セレブ・ステージ：クリストファー・ロイド、トーマス・F・ウィルソン」

大阪コミコン2024「セレブ・ステージ:クリストファー・ロイド、トーマス・F・ウィルソン」

イベントでは、ドク役クリストファー・ロイドさんと、

ビフ・タネン役のトーマス・F・ウィルソンさんが登場!

作中の人気キャラクターを演じたお二人の登壇で、会場からは拍手と声援に包まれました。

トークイベントでは「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を中心にしたトークを披露。

撮影時の思い出やエピソードについて聞かれたお二人は、

トーマス・F・ウィルソン:

バック・トゥ・ザ・フューチャーは私にとって初めての映画作品でした。

なので「いい仕事をしよう」と意気込んでいたんですが、撮影セットに入った時は緊張してガチガチでしたね。

今では長年の友ですが、マイケル・J・フォックスやリー・トンプソン、そしてクリストファー・ロイドたち素晴らしいキャストと出会えてよかったです。

こんなに多くの人の心を動かすような作品に出演できたことは光栄です。

と撮影当時のことを振り返ってコメント。

また、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズが長年愛されている理由について聞かれると、

クリストファー・ロイド:

時空を超えて旅をすることは誰しもが魅了されることだと思うんです。

こういったテーマが多くの人に愛されている理由ですかね。

トーマス・F・ウィルソン:

クリストファー・ロイドさんの言う事にも賛成です。

ただ、この映画は未来のマシーンに乗ってアドベンチャーに出るということも愛される理由だと思います。

あと、シンプルなストーリーも魅力ですよね。

少年がタイムトラベルをして、父と母に会い、彼らの人生を体験するというファミリーものであり、冒険要素もあるところが愛されているんだと思います。

さらにこのステージでは、ロレイン役のリー・トンプソンさんからのサプライズメッセージが到着!

カナダにいるリー・トンプソンさんからのメッセージを聞いたトーマス・F・ウィルソンさんは

それだけじゃ足りないよ!

ここにいてくれないと(笑)

と拗ねたそぶりを見せてくれました。

またファンからの質問で「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3」のお気に入りのシーンついて聞かれると、

クリストファー・ロイド:

作品のお気に入りのシーンは数えきれないほどありますね。

ほかにも2作目か3作目のプレミアでロンドンに行った時に、ダイアナ妃とお会いすることができて、素敵な想い出になりました。

映画のシーンで言うなら、やっぱりビフが肥しの山に突っ込むシーンが好きですね(笑)

とコミコンでしか聞けない貴重なお話が。

さらにトーマス・F・ウィルソンは、

肥やしに突っ込むシーンではないですよ(笑)

西部のカウボーイの格好をして酒場に入るシーンがお気に入りです。

アメリカ人じゃなくてもカウボーイになれるのはあこがれだと思います。

と答えながら、「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3」の酒場に入ってくるシーンを再現!

会場からは大きな拍手が贈られました。

また「アダムス・ファミリー」にも出演しているクリストファー・ロイドさんは、フェスター叔父さんの役作りについて聞かれると、

クリストファー・ロイド:

なぜ私がその役に選ばれたかは分からないですが、昔から新聞に載っているコミック時代からのファンでした。

その時はなぜかフェスター叔父さんと私が似ているところがあるなと思って、役の電話をいただいた時は嬉しかったですね。

と「アダムス・ファミリー」ファンからの質問にも快く答えてくださいました。

最後に、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズのファンである、ゆりやんレトリィバァさんが花束を持って登場。

ゆりやんレトリィバァさんから、クリストファー・ロイドさんとトーマス・F・ウィルソンさんに花束が贈呈されました☆

