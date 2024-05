四肢が不完全で、医師に「中絶を」と勧められた女児が先月末、生後9か月を迎えた。女児は両手脚が短いものの、両親の愛情を一身に受けてすくすくと成長しており、母は「障がいがあっても、この子は普通の子となんら変わりない」と力強く語っている。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。【この記事の動画を見る】米ペンシルベニア州フィラデルフィアに住むキアラ・デュプレイさん(Kiara Duprey、24)の長女アリアナちゃん(Arianna)は昨年7月末、四肢が不完全な状態で誕生した。

キアラさんとパートナーのハビエル・フロレニアーニさん(Javier Floreniani、21)は妊娠12週の超音波検査の際、医師に「胎児は両手脚が完全に形成されていない」と指摘されて中絶を勧められたが、こう考えて妊娠の継続を決めたという。「この子は神様からの贈り物。私たちを選んだのには理由がある。少しぐらい人と違うからといって、中絶はすべきでない。」実は医師らは当初、アリアナちゃんはアザラシ肢、口唇口蓋裂、精神遅滞などを伴う遺伝病「ロバーツ症候群」であると疑い、両親に「正期産までもたずに命を落としてしまうか、死産になるだろう」と告げていた。しかしながら昨年7月28日午前9時40分、アリアナちゃんは 帝王切開 によって2267グラム(5ポンド)で元気に誕生。胎生期に何らかの異常が生じ、出生時に四肢の形態異常がある「四肢形成不全」と診断された。アリアナちゃんの両手脚は途中で切断されたかのように短いが、心雑音のモニターが1週間続けられた後で退院が叶い、キアラさんは「娘の奇跡の誕生に興奮しながらもホッとした」と明かしていた。その後、アリアナちゃんは普通の子と同じようにすくすくと成長しており、先月末には生後9か月になり、哺乳瓶を短い手で挟むようにして支えることができるほか、座っていることも可能だという。さらに最近は寝返りも打てるようになり、3月には初めて「ママ」と言えたそうだ。また片方の脚の先には小さな足が生えていて動かすこともでき、短い腕を振ることも可能で、両親は近い将来、補装具の装着を考えているという。キアラさんは、「義手は少なくとも1歳にならないとつけられないの。でもあの子はとてもよくやっているし、意志が強いのよ…。おしゃぶりが落ちた時なんて、自分で口の中に戻そうとするくらいなの!」と目を丸くし、このように述べている。「あの子がハッピーな限り、私も幸せなの。それに娘はどんな姿であっても美しいわ!」そんなキアラさんは昨年10月、「アリアナ&キアラ」というアカウントでTikTokを開始し、現在フォロワーは10万人を超えている。それでも当初は、ヘイターからのネガティブなコメントが相次いだそうで、キアラさんは「そういったコメントは無視するようになった」と語り、こう続けた。「ヘイターの中には、アリアナのことを『フランスのファッションデザイナー、ジャン=ポール・ゴルチエ(Jean Paul Gaultier)の香水のボトルのよう』と言ってくる人もいてね。最初は傷ついたけど、娘には『世界中のみんなが残酷なわけではない』と伝えたい。それにヘイターは娘の体が麻痺していると思っているようだけど、あの子は普通の子がすることは何でもできるのよ。」なおSNSには、「最初から困難な人生と分かっていながらなぜ産んだの? 自分勝手よ」「中絶すべきだった」「政府からの補助金が欲しいのでしょう」「あなたはこの子を一生涯、世話しなくてはならないわよ」といった厳しい声があがっている。一方で、テックインサイト編集部からはアリアナちゃんの幸せを祈るメッセージを届けており、次のような温かいコメントも寄せられている。「なんて美しい赤ちゃんなの!」「現代医学なら、完全な補装具で幸せな人生を送ることができるよ。」「障がいがあるからといって、その子が幸せな人生を送れないわけではない。」「困難が待ち構えていても、それが悪い人生であるとは言えないよ。」「幸運と幸せを祈る。」「愛情いっぱいの家庭! 家族に幸あれ!」ちなみに昨年には、生まれつき腕がなく、胴から不完全な状態の手が生えた女性のTikTokの投稿が注目された。女性は“恐竜”と呼ばれることもあるそうだが、「前向きに楽しく」をモットーに人々に元気と勇気を届けている。画像は『Daily Mail Instagram「Internet trolls branded the mother of baby Arianna」』『The Sun 「MIRACLE BABY Cruel trolls say I’m selfish for having my baby because she was born without limbs - she’s beautiful no matter what」(Credit: Kiara Duprey)』『Deborah Look No Hands TikTok「Woohoo!」』『The Mirror 「Baby born with tumour bigger than her now thriving after parents refuse abortion」(Image: MDWfeatures/ Lenai Schier)、「‘Spider girl’, 2, has two extra arms and legs sticking out of her waist」(Image: Jam Press Vid/Rare Shot News)』『Beating the Odds with Callie and Carter Facebook』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)